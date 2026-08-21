Sejumlah laporan media meledakkan kejutan berkelas berat terkait kedekatan Al Ittihad merampungkan transfer pemain Pantai Gading Franck Kessié, mantan gelandang Al Ahli, dalam salah satu langkah paling mencolok yang bisa memanaskan bursa transfer Liga Arab Saudi, terutama karena pemain tersebut bersiap pindah ke rival langsung dari klub lamanya.

Jurnalis Mohammed Al Bukairy mengungkap bahwa manajemen pengelola urusan di Al Ittihad sudah menyelesaikan prosedur kontrak dengan Kessié, dalam transfer gratis, di mana pemain itu akan mengenakan kostum "Sang Dekan" selama satu musim, dengan opsi perpanjangan untuk satu musim tambahan.

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Al Bukairy menjelaskan bahwa nilai transfer akan mencapai 10 juta euro, sehingga Kessié menjadi sangat dekat untuk kembali ke Liga Roshn lewat pintu Al Ittihad, setelah ia meninggalkan Al Ahli usai kontraknya berakhir pada periode transfer saat ini, tanpa melanjutkan perjalanannya bersama "Sang Elegan".

Transfer yang dinanti ini datang meski beredar kabar yang belakangan mengaitkan Al Ahli dengan perekrutan pemain Mesir Imam Ashour, gelandang Al Ahly Mesir, dalam upaya "Sang Elegan" untuk menutupi kepergian Kessié dan menata ulang pilihan-pilihannya di lini tengah.

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Kessié memiliki pengalaman besar di Liga Roshn, setelah menjadi salah satu tumpuan utama Al Ahli selama tahun-tahun terakhir, dan meninggalkan jejak yang jelas bersama tim sebelum kepergiannya, serta turut berkontribusi meraih sejumlah gelar, yang menjadikan kepindahannya ke Al Ittihad sebagai tambahan kuat bagi lini tengah "Sang Dekan" jika diumumkan secara resmi.

Jika transfer ini rampung dan diumumkan, kepindahan Kessié ke Al Ittihad akan menjadi salah satu pergerakan bursa transfer yang paling menarik, terutama karena pemain tersebut mengenal atmosfer Liga Arab Saudi dengan baik, sementara ia akan menghadapi tantangan baru dengan kostum salah satu pesaing utama klub lamanya, menunggu pengumuman resmi transfer dalam beberapa jam ke depan.