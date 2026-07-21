Klub MAS Fez menghadapi kendala finansial yang menghalangi tuntasnya upaya mereka untuk merekrut penyerang Maroko Youssef En-Nesyri, pemain klub Al-Ittihad Saudi, selama periode bursa transfer musim panas saat ini, meskipun terdapat negosiasi antara kedua belah pihak mengenai kemungkinan kembalinya sang pemain ke klub tempat ia memulai kariernya.

Hal ini terjadi di saat Al-Ittihad menurut laporan sebelumnya, tengah berupaya menata ulang lini serang mereka sebagai persiapan menghadapi musim baru, di mana manajemen klub mencari jalan keluar yang tepat bagi En-Nesyri, bersamaan dengan langkah-langkah mereka untuk merekrut penyerang baru guna memperkuat skuad dan meningkatkan efektivitas serangan.

Abdelhak El Marrakchi, anggota dewan bijak di klub MAS Fez, mengungkapkan adanya negosiasi yang memang telah berlangsung dengan Al-Ittihad untuk menggaet En-Nesyri, seraya menegaskan bahwa gaji tinggi sang pemain menjadi hambatan terbesar dalam menuntaskan kesepakatan.

El Marrakchi mengatakan dalam pernyataan khusus kepada surat kabar "Arriyadiyah" Saudi: "Negosiasi memang telah berlangsung untuk menggaet Youssef En-Nesyri dari klub Al-Ittihad, tetapi hingga saat ini gaji yang diterima sang pemain menjadi hambatan bagi kesepakatan, dan kami tidak mampu membayar gaji miliknya yang ia terima di Liga Roshn."

Pejabat Maroko itu menyebutkan bahwa status kesepakatan bisa berubah jika En-Nesyri setuju menurunkan gajinya, seraya menjelaskan bahwa kerelaan sang pemain melepas sebagian dari yang ia terima di Liga Saudi dapat membuka pintu bagi kemungkinan tuntasnya kepulangannya ke MAS Fez.

En-Nesyri bergabung dengan Al-Ittihad pada Januari 2026 datang dari klub Turki Fenerbahce, di tengah harapan besar bahwa ia akan menjadi tambahan kuat bagi lini serang tim, namun pengalamannya bersama klub asal Jeddah itu tidak berjalan seperti yang diharapkan, yang mendorong manajemen Al-Ittihad untuk mengevaluasi ulang masa depannya sebelum bergulirnya musim baru.

Selama pengalamannya bersama Al-Ittihad, penyerang Maroko itu tampil dalam 18 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 8 gol, di samping menyumbang satu assist.