Situs resmi Real Madrid menyoroti wasit asal Italia Maurizio Mariani, yang akan memimpin laga tim kerajaan menghadapi AEK Athena, yang dijadwalkan berlangsung Rabu malam, dalam rangkaian pertandingan pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Real Madrid menegaskan melalui situs resminya penunjukan Mariani untuk memimpin pertandingan yang akan digelar di Stadion OPAP Arena, tepat pukul 20.45 waktu Kairo, seraya menyebutkan bahwa laga mendatang akan menjadi yang keempat kalinya wasit Italia itu memimpin pertandingan tim ini di Liga Champions Eropa.

Kenangan yang beragam dengan wasit Italia

Situs resmi klub mengulas tiga pertandingan sebelumnya yang dipimpin Mariani untuk Real Madrid di turnamen benua, yang menghasilkan hasil beragam bagi tim kerajaan.

Pertandingan berikutnya AEK Champions League 12.45 RMA

Awalnya menghadapi Leipzig di fase grup musim 2022-2023, ketika Real Madrid meraih kemenangan dua gol tanpa balas.

Pada musim berikutnya yang menandai kemunculannya bersama tim, Real Madrid menelan kekalahan mengejutkan dari Lille asal Prancis dengan skor satu gol tanpa balas, dalam rangkaian fase liga musim 2024-2025.

Adapun pertandingan ketiga, yakni menghadapi Manchester City di leg pertama babak 16 besar edisi 2025-2026, dan dalam laga itu tim kerajaan berhasil meraih kemenangan telak tiga gol tanpa balas.

Tim kerajaan berharap pengalaman keempat ini menjadi kelanjutan dari hasil positifnya bersama wasit Italia tersebut, setelah meraih dua kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir yang dipimpinnya, sementara mereka berupaya menghindari terulangnya skenario laga Lille yang berakhir dengan kekalahan.