Klub Paris Saint-Germain mengumumkan, kemarin Jumat, perpanjangan kontrak pelatih asal Spanyol mereka, Luis Enrique, hingga musim panas 2030.

Surat kabar Sport menyebutkan, mengutip L'Equipe, bahwa kontrak baru tersebut akan menaikkan gaji Enrique menjadi sekitar 20 juta euro secara total dalam satu musim.

Angka ini merupakan peningkatan besar dibandingkan gaji Enrique saat ini, yang nilainya diperkirakan oleh surat kabar yang sama mencapai sekitar satu juta euro secara total per bulan, atau sekitar 12 juta euro per tahun.

Dengan kata lain, Enrique akan memperoleh tambahan sekitar 8 juta euro dalam satu musim, sebuah peningkatan yang luar biasa.

Menurut surat kabar L'Equipe, kenaikan ini sepadan dengan status baru yang diperoleh sang pelatih, yang oleh presiden klub, Nasser Al-Khelaifi, dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia.

Dengan demikian, Luis Enrique juga menjadi salah satu pelatih dengan bayaran tertinggi di dunia, sebuah penghargaan yang tampak sangat pantas, menurut apa yang mungkin dilihat oleh banyak suporter klub asal Paris tersebut.

Enrique telah mengubah wajah sejarah Paris setelah kedatangannya pada 2023, setelah ia menjadi pelatih dengan raihan gelar terbanyak dalam sejarah klub Prancis itu dengan meraih 13 gelar.

Di antara gelar-gelar tersebut terdapat 3 gelar Liga Prancis, dua gelar Piala Prancis, dan yang terpenting dua gelar Liga Champions Eropa pertama bagi klub, di samping gelar-gelar domestik dan internasional lainnya.

Musim lalu terbilang sangat istimewa, karena Paris Saint-Germain dinobatkan sebagai juara Liga Prancis untuk kelima kalinya secara beruntun, serta kembali memenangi Liga Champions Eropa, sehingga menjadi juara Eropa dua kali.

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