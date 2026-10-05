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Kenaikan gila dalam 4 bulan: perkembangan luar biasa Hamza Abdul Karim

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Pengaruh Barcelona dan Timnas Mesir

Nilai pasar Hamza Abdelkarim, striker timnas Mesir dan Barcelona, meningkat menjadi 8 juta euro, dalam pembaruan terbaru platform "Transfermarkt" hari ini Senin 5 Oktober 2026, yang mencerminkan dampak positif dari kepindahannya dari Al Ahly Mesir ke klub Catalan tersebut serta bergabungnya ia ke skuad timnas senior Mesir.

Nilai Abdelkarim (18 tahun) mencapai 8 juta euro, setelah sebelumnya hanya 1,5 juta euro pada Juni 2026, dengan peningkatan sebesar 433% hanya dalam empat bulan.

Pemain ini menempati peringkat ketiga di antara pemain Mesir termahal, peringkat ke-20 di antara pemain Barcelona, dan peringkat ke-152 di Liga Spanyol, menurut peringkat terbaru "Transfermarkt".

Forum Kooora



Peringkat global Hamza Abdelkarim

Di tingkat global, Abdelkarim menempati peringkat ke-1546 di antara seluruh pemain dari segi nilai pasar, peringkat ke-224 di antara para striker murni, dan peringkat ke-26 di antara pemain kelahiran 2008. 

Abdelkarim pindah dari Al Ahly Mesir ke Barcelona pada musim panas 2026, dalam sebuah transfer yang menarik perhatian luas di Afrika dan Spanyol, dan ia dengan cepat membuktikan kelayakannya dengan bergabung ke timnas senior Mesir di Piala Dunia 2026, di bawah arahan pelatih kepala Hossam Hassan.

Barcelona memperpanjang kontraknya dengan Hamza Abdelkarim hingga 30 Juni 2030, yang memberikan klub Catalan tersebut kestabilan jangka panjang dengan salah satu bakat muda paling menonjol di benua Afrika. 

Abdelkarim menjalani satu pertandingan di Liga Spanyol selama musim 2026-2027, dan belum mencetak gol maupun menciptakan assist hingga saat ini, namun ia masih berada di awal perjalanannya bersama tim besutan Hansi Flick.

Bergabungnya Abdelkarim ke timnas senior Mesir turut berperan dalam meningkatkan nilai pasarnya secara signifikan, di mana ia menjadi salah satu nama menjanjikan dalam skuad Mesir, dan ia telah mencetak gol pertamanya bersama timnas senior Mesir melawan Sudan Selatan beberapa hari lalu pada jornada kedua babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.

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