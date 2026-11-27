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Klub Jerman Bayern Munich merilis pernyataan penting mengenai pemainnya, Jamal Musiala, pada Jumat malam ini.

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Dalam pernyataan yang dirilis melalui situs resminya, Bayern Munich menyebut Musiala mengalami cedera otot pada otot paha belakang kanan.

Bayern menjelaskan: "Tim medis memastikan Jamal Musiala mengalami cedera otot pada otot paha belakang kanannya sehingga ia akan absen dari lapangan hingga pemberitahuan lebih lanjut."

Media "tz" menegaskan bahwa Musiala harus menerima kemunduran menyakitkan lainnya dalam upayanya kembali ke performa terbaiknya.

Musiala mengalami cedera baru saat tampil sekitar 20 menit dalam laga Liga Champions melawan Lille, Rabu lalu.

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Kekhawatiran itu terbukti setelah pemeriksaan medis yang dijalani sang pemain hari ini, Jumat. Menurut informasi yang diperoleh Absolut Bayern, Musiala kembali mengalami robekan serat otot di paha kirinya. Bayern Munich telah mengonfirmasi diagnosis tersebut.

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Musiala sudah merasakan sedikit nyeri di area yang sama pada Senin lalu. Alih-alih melanjutkan latihan di lapangan bersama rekan-rekannya untuk memulihkan kondisi fisik dan teknisnya, gelandang serang berbakat itu harus kembali menjalani program rehabilitasi. Dengan demikian, ia baru akan siap bermain pada awal tahun depan.

Cedera ini menjadi pukulan telak baru bagi Musiala di fase yang sangat sulit dalam kariernya. Pemain berusia 23 tahun itu sebelumnya absen selama delapan pekan akibat cedera yang sama.

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Musiala menandai kembalinya ke lapangan saat menghadapi Koln, Jumat lalu, dalam laga Bundesliga yang berakhir imbang 1-1. Ia dijadwalkan dikembalikan secara bertahap ke atmosfer kompetisi melalui menit bermain yang singkat agar kembali mendapatkan sentuhan pertandingan dan ritme permainan. Namun, tubuhnya kembali menjadi penghalang bagi rencana kembalinya.

Kemunduran terbaru ini diperkirakan akan memunculkan banyak pertanyaan di internal klub, di antaranya: mengapa otot sang pemain masih belum mampu menahan beban fisik dalam pertandingan? Bagaimana cara mencegahnya mengalami cedera baru saat ia kembali nanti? Ataukah tekanan besar yang dibebankan kepadanya selama ini terlalu berat?

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Cedera baru ini menjadi sangat penting di tengah perdebatan terkini mengenai masa depan dan performa Musiala. Dua anggota Dewan Pengawas, Karl-Heinz Rummenigge dan Uli Hoeness, secara terbuka mengungkapkan keraguan mereka terhadap kemampuannya untuk kembali ke level yang pernah ia tunjukkan sebelumnya.

Wacana pemotongan gajinya, yang mencapai 25 juta euro per tahun, juga sempat mengemuka, sementara kontraknya berlaku hingga 2030. CEO klub, Jan-Christian Dreesen, menunjukkan sikap serupa, meski dengan nada yang lebih moderat.

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Kabar terbaru ini juga menjadi pukulan telak bagi pelatih Bayern Munich asal Belgia, Vincent Kompany.

Di tengah krisis pemain yang dialami tim di lini serang, kehadiran Jamal Musiala dalam kondisi fisik yang baik sejatinya akan menjadi tambahan besar bagi pelatih asal Belgia tersebut.

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Namun, Kompany kini harus kembali kehilangan jasa pemain serang tersebut. Dalam laga melawan Hamburg yang dijadwalkan besok, Sabtu, Harry Kane juga akan absen karena cedera ligamen pergelangan kaki, begitu pula Ismael Saibari karena cedera ligamen pergelangan kaki, Serge Gnabry karena cedera paha, dan Michael Olise karena memar di kaki.