Kemunduran nyata: Bintang Barcelona mengalami cedera mendadak

Eric Garcia, bintang Barcelona, mengalami cedera saat pemanasan, sebelum laga timnas negaranya Spanyol menghadapi Inggris, Sabtu malam, di UEFA Nations League.

Situs Foot Mercato menyebutkan bahwa Eric Garcia memulai pertandingan dalam susunan pemain inti pada posisi bek kanan, tetapi ia terpaksa menarik diri pada detik-detik terakhir akibat cedera.

Menurut pemberitaan media Spanyol, Marc Bernal akan menggantikan Eric Garcia saat pertandingan dimulai.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Garcia merasakan nyeri pada lutut kirinya, yang membuatnya tidak bisa bermain dengan nyaman.

Yang terpenting saat ini adalah mengetahui seberapa parah cedera tersebut, guna menghindari absennya sang pemain dari lapangan dalam waktu yang lama.

Semua pihak menunggu terbitnya pernyataan medis, untuk mengetahui penilaian awal atas cedera tersebut, yang merupakan pukulan nyata bagi timnas Spanyol dan Barcelona.

Tim medis timnas Spanyol akan menentukan apakah Eric Garcia akan tetap berada di kamp pemusatan latihan La Roja, atau kembali ke Barcelona untuk menjalani pemeriksaan medis.

Faktanya, tim medis Barcelona sudah diberi tahu mengenai cedera ini, sambil menunggu informasi lebih lanjut.

Setelah timnas Spanyol berada di Grup Tiga dari Liga A UEFA Nations League, tugas berat menanti mereka di grup yang kuat ini.

Usai perjalanan ke Stadion Wembley untuk menghadapi timnas Inggris yang dipimpin Thomas Tuchel ini, rekan-rekan Lamine Yamal akan menjamu timnas Kroasia, Selasa mendatang, dalam laga kandang pertama mereka sejak meraih Piala Dunia.

Setelah itu, timnas Spanyol akan menjamu Ceko, Sabtu mendatang, sebelum bertandang ke Kroasia pada 6 Oktober mendatang, menutup periode jeda internasional.