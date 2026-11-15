Kemunduran mendadak: pukulan ganda yang mengacaukan perhitungan Mourinho

Bagikan Ikuti GOAL di Google

José Mourinho, pelatih Real Madrid, menerima kabar buruk setelah pemainnya, Bernardo Silva, terpaksa meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal usai menjalani pemeriksaan medis, sehingga ia akan absen pada laga melawan Wales.

Iklan

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Portugal mengeluarkan pernyataan yang menegaskan pencoretan Bernardo Silva dari pemusatan latihan saat ini, menyusul keputusan departemen kesehatan dan performa bahwa ia tidak layak untuk ikut serta.

Kabar ini muncul setelah kekalahan telak yang dialami timnas Portugal dari Denmark dengan skor 1-4, dalam pertandingan yang digelar Sabtu kemarin di kota Braga.

Bernardo Silva memulai pertandingan dari bangku cadangan, sebelum tampil pada menit ke-79 menggantikan Bruno Fernandes. Meski hanya bermain beberapa menit, kapten timnas Portugal itu menjadi pencetak satu-satunya gol bagi timnya, yang tercipta pada masa injury time.

Usai peluit panjang dibunyikan, Bernardo Silva tetap berada di lapangan dan melakukan beberapa latihan secara mandiri, dalam upaya yang tampaknya untuk memastikan kondisi fisiknya. Beberapa jam kemudian, evaluasi medis menegaskan ketidakmampuannya untuk melanjutkan keikutsertaan dalam pemusatan latihan.

Iklan Iklan

Bernardo Silva akan kembali ke Real Madrid, di mana ia akan menanti untuk mengetahui seberapa parah cedera yang dideritanya.

Topik Terkait

Absennya Bernardo Silva merupakan pukulan baru bagi pelatih José Mourinho, yang menemukan dalam diri pemain Portugal itu elemen utama di lini tengah Real Madrid.

Mantan pemain Manchester City itu telah berhasil mengamankan tempatnya di susunan pemain utama, setelah keberhasilan strategi yang diterapkan sang pelatih dalam laga El Clasico menghadapi Barcelona, yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid dengan skor 2-1.

Iklan

Kehadiran Bernardo Silva di samping Aurélien Tchouaméni di posisi gelandang bertahan ganda turut membantu Los Blancos mengurangi ancaman Barcelona lewat lini dalam, menutup ruang antarlini, serta meningkatkan intensitas tekanan, yang menyulitkan tugas para pemain pelatih Hans Flick dalam mengalirkan bola.

Strategi itu membuahkan hasil yang diharapkan, dan Mourinho memutuskan untuk terus mengandalkannya. Bernardo Silva tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan berikutnya setelah El Clasico, yang semuanya berakhir dengan kemenangan Los Blancos.

Iklan

Dengan demikian, Real Madrid meraih poin penuh dari kemenangan-kemenangan tersebut, hingga tiba di jeda internasional dengan rangkaian 8 kemenangan beruntun di Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa.

Faktanya, Bernardo Silva bukan satu-satunya elemen di lini tengah Real Madrid yang menimbulkan kekhawatiran selama jeda internasional saat ini, karena Aurélien Tchouaméni juga mengalami masalah fisik yang memaksanya meninggalkan pemusatan latihan timnas Prancis setelah ia tidak mampu menyelesaikan latihan, Selasa lalu, akibat merasakan nyeri pada otot adduktor kanan, area yang sama yang sebelumnya pernah menimbulkan masalah baginya selama Piala Dunia yang digelar musim panas lalu.

Iklan

Dengan cara ini, Mourinho mendapati bahwa dua elemen yang memberi lini tengahnya keseimbangan dan ketangguhan kembali dari pemusatan latihan timnas masing-masing dalam keadaan mengalami masalah fisik.

Sport menutup, "Ini adalah pukulan ganda bagi pelatih Portugal itu, yang menemukan dalam duet Bernardo Silva dan Tchouaméni salah satu rahasia level bagus yang ditampilkan Real Madrid belakangan ini, namun kini ia harus menanti perkembangan kondisi fisik kedua pemain tersebut sebelum kompetisi kembali bergulir."