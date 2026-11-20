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Pelatih Barcelona, Hans Flick, kembali menerima kabar buruk jelang laga melawan Villarreal setelah Andreas Christensen menyelesaikan sesi latihan pada Kamis kemarin dalam kondisi mengalami nyeri otot.

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Menurut harian Sport, Christensen tidak turun ke lapangan untuk berlatih bersama rekan-rekannya pada Jumat ini. Absennya sang pemain semakin menambah keraguan soal kesiapannya untuk laga LaLiga berikutnya.

Kondisi bek asal Denmark itu masih terus dipantau, dan hingga kini belum dipastikan apakah ia bisa masuk dalam skuad atau tidak.

Masalah ini bermula dari sesi latihan yang digelar pada Kamis kemarin di Ciutat Esportiva. Pemain asal Denmark itu menyelesaikan latihan dengan masalah otot dan meninggalkan lapangan dalam kondisi sangat kesakitan.

Rasa sakit tersebut bahkan membuatnya tidak bisa mengikuti sesi pemotretan yang dijadwalkan bagi para pemain bersama perusahaan lisensi dan pemasaran Barcelona seusai latihan di lapangan.

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Ketika rekan-rekannya berangkat memenuhi agenda yang telah dijadwalkan bersama perusahaan tersebut, pemain asal Denmark itu tetap berada di bawah pengawasan dokter Ricard Pruna dan tim medis Barcelona.

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Absennya Christensen dari latihan pada Jumat ini menjadi kemunduran baru bagi pelatih Hans Flick, yang berpotensi kehilangan bek tengahnya saat menghadapi Villarreal.

Sejauh ini, belum ada diagnosis pasti mengenai kondisinya, dan durasi pemulihan juga belum ditentukan seandainya cedera tersebut pada akhirnya terkonfirmasi.

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Pemain asal Denmark itu sebenarnya baru saja kembali berlatih bersama tim setelah pulih dari masalah fisik sebelumnya.

Kondisi Christensen memicu kekhawatiran, terutama karena riwayat cedera yang pernah dialaminya serta berbagai masalah fisik yang harus ia hadapi dalam beberapa bulan terakhir.

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Bagaimanapun juga, keikutsertaan Christensen melawan Villarreal saat ini masih diragukan. Semuanya akan bergantung pada perkembangan kondisinya dalam beberapa jam ke depan serta penilaian tim medis klub, yang akan memegang keputusan akhir soal kesiapannya.

Sementara itu, harian Mundo Deportivo memastikan bahwa bek asal Prancis, Jules Kounde, kembali mengikuti sesi latihan, dan peluangnya untuk tampil di Spotify Camp Nou pada Minggu lusa semakin besar.

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Jeda dua pekan kompetisi antarklub memberi ruang bagi kemajuan proses pemulihan Jules Kounde, yang kembali berlatih bersama skuad Barcelona untuk hari kedua berturut-turut.

Kounde kini sudah di ambang kembali ke skuad Barca, sesuatu yang belum terjadi sejak ia mengalami terkilir pada pergelangan kaki kiri dalam laga Real Betis kontra Barcelona pada 17 Oktober lalu.

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Bek tengah Pau Cubarsi juga kembali berlatih bersama tim pada Jumat ini, setelah melakukan hal yang sama pada Kamis kemarin, menyusul membaiknya kondisi kelelahan otot pada otot iliopsoas yang dialaminya. Indikasi awal menunjukkan ia berpeluang tampil dalam laga Barcelona kontra Villarreal.

Adapun Frenkie de Jong, yang hanya bermain di babak pertama dalam dua laga yang dijalaninya bersama timnas Belanda sebagai langkah pencegahan agar ketegangan pada otot obturator yang dialaminya tidak memburuk, juga sudah siap.

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Tidak ada keraguan soal kehadiran De Jong saat kompetisi LaLiga kembali bergulir, kompetisi di mana Barcelona tengah mempertahankan posisi puncak klasemen dengan keunggulan 3 poin atas Real Madrid.