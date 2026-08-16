Kemunculan Mourinho dengan mata bengkak memicu kontroversi: apa ceritanya?

Pertandingan melawan Schalke bukan sekadar laga persahabatan bagi Real Madrid, melainkan memiliki nuansa khusus karena menjadi yang terakhir bagi tim selama pemusatan latihan mereka di Jerman, sekaligus menandai penampilan perdana Konaté, Diomandé, dan Cucurella bersama seragam El Real.

Pertandingan tersebut juga menjadi saksi penampilan perdana pada musim ini bagi Thibaut Courtois, Jude Bellingham, dan Kylian Mbappé, sehingga sorotan sejak awal tertuju pada susunan pemain Real Madrid dan persiapan akhir sebelum bergulirnya musim baru.

Namun, suasana berubah secara mengejutkan begitu José Mourinho muncul di atas lapangan Veltins-Arena, setelah pelatih asal Portugal itu menarik perhatian akibat pembengkakan yang jelas terlihat di sekitar salah satu matanya, hal yang membuka pintu bagi berbagai spekulasi di media sosial.

Akan tetapi, kenyataannya jauh lebih sederhana dari spekulasi yang beredar, sebab Mourinho mengalami cedera ringan saat sesi latihan yang dijalani Real Madrid kemarin.

Surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan: "Pelatih asal Portugal itu tengah berada di tengah-tengah latihan ketika sebuah bola secara tiba-tiba mengenai kacamatanya, sehingga menyebabkan kacamatanya pecah dan ia mengalami cedera di sekitar mata."

Cedera itulah yang menyebabkan Mourinho tampil dengan kondisi seperti ini saat memimpin Real Madrid di Gelsenkirchen, tetapi hal itu tidak perlu dikhawatirkan, karena "AS" menegaskan bahwa pelatih asal Portugal itu dalam kondisi baik, dan hal tersebut hanya membutuhkan sedikit waktu hingga bekas memar itu menghilang.

Mourinho puas dengan persiapan Real Madrid

Meskipun mengalami cedera, memar tersebut tidak menghalangi Mourinho untuk melanjutkan pekerjaannya secara normal, sebab Real Madrid meninggalkan persinggahan terakhir mereka di Jerman dengan perasaan puas atas level yang telah dicapai tim selama masa persiapan.

Mourinho berkata usai pertandingan: "Dari sisi taktik, gagasan-gagasan mulai jelas secara bertahap. Para pemain memiliki kualitas yang luar biasa, bahkan kualitas yang tak dapat dipercaya. Kami bekerja dengan sangat baik sebagai satu tim, baik dengan bola maupun tanpa bola. Saya rasa ini adalah pengalaman yang sangat baik, sekaligus sesi latihan terakhir yang luar biasa sebelum dimulainya kerja keras."

Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa ujian-ujian persahabatan hanyalah satu langkah dalam jalan persiapan menuju musim baru, seraya memastikan bahwa tantangan sesungguhnya akan dimulai bersama pertandingan-pertandingan resmi. Ia menjelaskan: "Kerja keras itu adalah kompetisi, dan berjuang demi poin. Itulah yang kami cintai, dan kami sudah hampir sampai ke sana."

Dengan demikian, Mourinho kembali ke Madrid dengan perasaan puas atas fase persiapan yang dijalani Real Madrid, tetapi ia juga membawa serta memar di sekitar matanya yang diperkirakan akan tetap terlihat selama beberapa hari, setelah penyebabnya ternyata sama sekali jauh dari spekulasi yang dipicu oleh kemunculannya yang mengejutkan.