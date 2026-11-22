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Lamine Yamal dan Fermin Lopez terus menegaskan peran penting mereka dalam sistem menyerang Barcelona. Duet ini tampil menonjol dalam hasil-hasil tim sepanjang musim ini, seiring kerja sama keduanya yang terus berlanjut dalam menciptakan gol dan membongkar gawang lawan.

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Data terbaru memperlihatkan besarnya pengaruh kedua pemain tersebut di La Liga. Yamal sudah mencatatkan 19 kontribusi gol, sementara Fermin mengoleksi 13 kontribusi. Catatan ini mencerminkan beragamnya peran menyerang mereka sekaligus kemampuan keduanya dalam menentukan hasil pertandingan.

Yamal telah tampil dalam 13 pertandingan di kompetisi tersebut musim ini dengan total 1.085 menit bermain. Dalam rentang itu, ia mencetak 10 gol dan memberikan 9 assist, sehingga total kontribusi golnya mencapai 19, atau rata-rata lebih dari satu kontribusi per laga.

Adapun Fermin telah bermain dalam 12 pertandingan La Liga dengan total 844 menit. Ia berhasil mencetak 8 gol dan menyumbang 5 assist, sehingga total kontribusi golnya mencapai 13.

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Hubungan di lini serang antara kedua pemain ini makin terasa penting jika melihat statistik assist. Fermin menjadi pemain yang paling banyak menerima assist dari Yamal di semua kompetisi musim ini, setelah winger asal Spanyol itu membuatkan 4 gol untuknya.

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Yang menarik, tiga assist terakhir Yamal seluruhnya diberikan kepada Fermin, menurut data Opta. Hal ini menegaskan seringnya kombinasi tersebut muncul dalam beberapa pertandingan terakhir dan memberi Barcelona salah satu sumber ancaman yang bisa diandalkan di sepertiga akhir lapangan.

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Kontribusi terbaru Fermin datang saat menghadapi Villarreal hari ini, Minggu. Ia mencetak gol kedua Barcelona dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk tim Katalan di Camp Nou pada pekan ke-13 La Liga.

Perbedaan angka kedua pemain mencerminkan karakter pengaruh yang berbeda. Yamal unggul dalam total kontribusi gol berkat gol dan assist-nya, sedangkan Fermin menorehkan catatan mengesankan jika melihat menit bermainnya, dengan 8 gol dalam 844 menit.

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Barcelona kembali memperlebar jarak dengan rival mereka, Real Madrid, yang kemarin mencapai 33 poin usai menang 2-1 atas Celta Vigo. Tim Katalan kini berada di puncak klasemen dengan koleksi 36 poin.

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