Kemenangan El Clasico tidak cukup: Mourinho hadapi 6 hari tersulit bersama Real Madrid

Real Madrid yang dilatih pelatih asal Portugal Jose Mourinho terus menghadapi tantangan besar di masa depan, setelah memangkas selisih dengan Barcelona yang memuncaki Liga menjadi 3 poin.

Real Madrid sebelumnya menang di El Clasico atas Barcelona (2-1) di Stadion Camp Nou pada Minggu lalu, dalam pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa pekan ini, yang mendahului jeda internasional terakhir tahun ini, menyaksikan tiga pertandingan tandang bagi tim Los Blancos (Racing Santander, AEK Athens, dan Valencia) hanya dalam kurun enam hari.

Perjalanan dimulai di Santander pada Minggu mendatang pukul 16.15, berlanjut di Athena pada Rabu 4 November pukul 18.45, dan ditutup di Mestalla pada Sabtu 7 November pukul 21.00.

Jadwal ini telah digambarkan Jose Mourinho sebagai tidak adil sejak beberapa pekan lalu, karena ia berpendapat setidaknya pertandingan melawan Valencia bisa dijadwalkan pada hari Minggu, sehingga memberi Los Merengues satu hari istirahat tambahan.

Surat kabar Catalan itu menambahkan bahwa pelatih asal Portugal tersebut memiliki sudut pandang yang beralasan, namun ia mengabaikan fakta bahwa klubnya sendirilah yang meminta kepada liga Spanyol (La Liga) untuk menjadwalkan pertandingan tandang mereka pada pekan kedua belas turnamen ini, didorong oleh kepentingan komersial untuk menjadi tuan rumah pertandingan Liga Sepak Bola Amerika (NFL) di stadionnya.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi Real Madrid adalah melanjutkan rangkaian lima pertandingan tanpa kekalahan mereka, yang merupakan yang terbaik musim ini, dan yang telah mengantarkan mereka ke posisi baik di Liga Champions Eropa (peringkat keempat dengan poin sempurna 9 poin) serta tidak lebih merosot lagi di Liga Spanyol.

Faktanya, mulai sekarang hingga akhir tahun, tim Los Blancos menjalani mayoritas pertandingan mendatang yang membuat mereka dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menang, kecuali pertandingan Eropa terakhir tahun ini yang akan menghadapi Arsenal, juara Liga Premier Inggris, di London pada 9 Desember.



