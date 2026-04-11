Kembalinya yang gemilang... Flick mengumumkan susunan pemain Barcelona untuk derby

Pelatih Barcelona asal Jerman, Hans Flick, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Espanyol dalam laga derby pada Sabtu malam ini, dalam rangkaian pekan ke-31 La Liga.

Barcelona memimpin klasemen La Liga dengan 76 poin, unggul 6 poin atas Real Madrid yang berada di posisi kedua, meskipun Barça telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.

Pilihan Flick untuk derby ini menandai kembalinya gelandang Belanda Frenkie de Jong setelah ia mendapat izin medis untuk bermain.

Andreas Christensen, Raphinha, dan Marc Bernal absen dalam pertandingan hari ini karena cedera.

Daftar lengkap Barcelona untuk derby ini adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Juan Garcia - Cezni - Eder Alier.

Bek: Cancelo - Balde - Araujo - Kubarsi - Gerard Martin - Kounde - Eric Garcia - Curtis - Xavi Espart.

Gelandang: Gavi - Pedri - Ferran - Casado - Olmo - De Jong.

Penyerang: Ferran Torres - Lewandowski - Lamine Yamal - Rashford - Rony Bardi.



