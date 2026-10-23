Dalam eskalasi baru yang mencerminkan besarnya ketegangan antara Real Madrid dan sistem perwasitan Spanyol, pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, meluapkan kemarahannya secara terbuka akibat bocornya nama wasit yang ditugaskan memimpin laga El Clasico yang dinanti melawan Barcelona pada hari Minggu mendatang.

Kebocoran itu bukan sekadar kabar yang berlalu di lorong-lorong pers, melainkan berubah menjadi isu opini publik setelah program "El Chiringuito" meyakinkan sang pelatih bahwa wasit asal Benidorm, Martinez Munuera, adalah sosok yang akan memimpin laga tersebut, menggantikan kandidat utama Alberola Rojas.

Kekesalan terpendam yang meledak setelah Leipzig

Luapan amarah Mourinho datang pada momen yang sensitif, tepatnya pada Rabu lalu, menyusul kekalahan telak dari Leipzig dengan skor 4-1. Di tengah derasnya pertanyaan soal penampilan dan hasil, tidak ada yang menarik perhatian sang pelatih Portugal selain satu pertanyaan mengenai identitas wasit El Clasico.

Mourinho menjawab dengan singkat dan tegas: "Saya tidak yakin ini benar, atau kalaupun benar, ini di luar konteks, karena nama wasit tidak diumumkan secara resmi kecuali 24 jam sebelum pertandingan. Jenis informasi seperti ini tidak saya sukai, dan maksud saya bukan wasitnya sendiri."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Dengan kata-kata itu, Mourinho meluruskan segalanya, menegaskan bahwa keberatannya bukan pada sosok Martinez Munuera, melainkan pada prinsip kebocoran itu sendiri dan waktunya yang mencurigakan.

Waktu kebocoran memicu keraguan

Mourinho menjelaskan, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "Sport", bahwa yang memicu kecurigaannya adalah pelanggaran protokol yang berlaku musim ini, di mana para wasit ditetapkan secara internal paling lambat empat hari sebelum pertandingan, tetapi pengumuman resmi baru dilakukan 24 jam sebelumnya, waktu yang ditekankan sang pelatih.

Ini bukan kali pertama "The Special One" membuka berkas ini. Sebelum laga melawan Roma di Liga Champions, ia mengungkapkan kekhawatiran yang sama setelah bocornya nama Alejandro Hernandez sebagai wasit pertandingan, dan kala itu ia melontarkan kalimat terkenalnya: "Saya percaya pada semua wasit, satu-satunya hal yang memicu keraguan saya adalah mengetahui nama wasit tiga pekan sebelum pertandingan, dan bukan hanya 24 jam sebelumnya."

Latar yang membara: dari Derbi Madrid ke El Clasico

Pernyataan terbaru Mourinho tidak bisa dipisahkan dari konteks umum yang tegang antara Real Madrid dan komite wasit. Perselisihan ini mencapai puncaknya setelah Derbi Madrid melawan Atletico, yang dikalahkan oleh El Real dan diselesaikan dengan sepuluh pemain setelah bek Huijsen diusir.

Hari itu, Mourinho melanggar gencatan senjata medianya dan tampil di konferensi pers sambil membawa cetakan foto situasi-situasi kontroversial yang disodorkan kepadanya oleh para analis tim, lalu melontarkan pernyataan pedasnya: "Saya kira saya telah menemukan liga yang berbeda dari liga yang saya tinggalkan", sebelum menyebut wasit Ortiz Arias sebagai "pria malang yang datang ke sini dan tidak mampu menanggung tekanan".

Pemilihan wasit yang berdomisili di Madrid untuk memimpin derbi itu merupakan hasil dari reformasi menyeluruh yang dipimpin oleh Fran Soto, ketua Komite Teknis Wasit (CTA) sejak Juli 2025, yang memutuskan penghapusan bertahap kriteria keterikatan regional pada musim 2025/26, sebuah keputusan yang dinilai banyak analis sebagai taruhan yang gagal, sehingga mendorong komite untuk memusatkan nominasi El Clasico pada wasit-wasit yang menyandang lencana internasional.

Siapa wasit El Clasico yang dinanti?

Martinez Munuera, yang menyandang lencana internasional sejak 2015, merupakan sosok berpengalaman lebih dari satu dekade di lapangan internasional yang diakui FIFA. Ia masuk dalam daftar yang memuat nama-nama besar seperti Alejandro Hernandez dan Sanchez Martinez, dan musim ini memimpin empat pertandingan internasional sebagai wasit utama, meski bukan dalam babak-babak penentu Liga Champions Eropa.

Di tingkat domestik, musim ini ia memimpin dua laga besar kedua kutub: kemenangan Barcelona atas Sevilla 3-1 di Sanchez Pizjuan, dan kemenangan Real Madrid atas Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu.

Kendati demikian, namanya tetap terkait dengan kenangan yang tidak menyenangkan di Madrid, setelah penampilannya yang kontroversial melawan Osasuna pada Maret 2024, ketika El Real menuduhnya mengabaikan hinaan rasis yang dialami Vinicius Junior di stadion El Sadar, meski pemain tersebut dan rekan-rekannya telah mengingatkannya, menurut versi klub.



