Kembali ke titik nol: Keputusan Simeone soal Alvarez mengejutkan asistennya

Julian Alvarez kembali ke titik nol, setelah gagal memanfaatkan laga melawan Barcelona untuk mengembalikan kepercayaan para suporter timnya, Atletico Madrid. Bahkan, situasinya menjadi semakin sulit usai menyia-nyiakan dua peluang emas dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Barca (2-1), hingga cemoohan kembali ditujukan kepadanya di Stadion Metropolitano, dan sebagian besar kemajuan yang ia raih selama periode terakhir menuju rekonsiliasi dengan para pendukung Los Rojiblancos pun menguap hanya dalam satu malam.

Menurut surat kabar Katalan "Sport", pertandingan tersebut mengungkap penderitaan penyerang Argentina itu akibat hilangnya rasa percaya diri, setelah ia menyia-nyiakan dua peluang yang bisa saja mengubah arah penampilannya di hadapan Barcelona, hingga cemoohan kembali bergema di tribune Metropolitano, dalam pemandangan yang mencerminkan besarnya tekanan yang dihadapi sang pemain.

Meski demikian, Diego Simeone, pelatih Atleti, tetap berpegang pada kepercayaannya terhadap Alvarez, dan berusaha mendukungnya pada salah satu malam tersulit yang pernah ia alami dengan kostum Atletico Madrid, dengan lebih memilih mempertahankannya di lapangan hingga akhir. Barangkali pelatih Argentina itu juga ingin menghindarkan sang pemain dari cemoohan saat digantikan, sebagai pesan yang jelas bahwa ia tetap percaya pada kemampuan penyerangnya meski menghadapi kritik dari para suporter.

Simeone kehilangan kendali di lini tengah menghadapi Barcelona

Di sisi lain, Alvarez bukanlah satu-satunya persoalan yang dihadapi Simeone selama pertandingan, setelah penampilan Atletico Madrid merosot secara jelas pada babak kedua, meski sempat unggul pada paruh pertama laga, pada saat Hansi Flick berhasil mengubah wajah Barcelona melalui sentuhan taktis dan pergantian pemain yang ia lakukan, hingga membalikkan arah pertandingan ke pihak timnya.

Sebaliknya, Simeone mengambil keputusan yang sangat memengaruhi keseimbangan timnya, setelah menarik keluar Barrios, Koke, Kang-in Lee, dan Baena, hingga Atletico Madrid kehilangan sejumlah pemain terbaiknya dari sisi teknis, selain elemen-elemen yang menjalankan peran penting dalam memanfaatkan ruang dan titik lemah Barcelona.

Kang-in Lee piawai membaca peralihan dan mengubah arah permainan, yang merupakan poin penting menghadapi Barcelona yang para pemainnya cenderung memusatkan permainan pada satu sisi lapangan, sementara Baena membantu dalam mengawal Lamine Yamal. Hal inilah yang membuat keluarnya duet tersebut berdampak pada kemampuan Atletico dalam menghadapi pergerakan tim Katalan itu.

Simeone menolak mengganti Alvarez

Terlepas dari kritik yang dialamatkan kepada Alvarez, Simeone tidak berhenti mendukungnya, karena ia berulang kali berusaha menyemangatinya dari pinggir lapangan, serta menunjukkan apresiasinya atas apa yang ditampilkan sang pemain di dalam lapangan, sebelum kembali memberikan dukungan terbuka kepada penyerang Argentina itu dalam konferensi pers usai pertandingan, dengan mengatakan: "Kami sangat memperhatikannya, dan kami membutuhkannya. Kami perlu melihat versi terbaik dari Julian, dan kami akan bekerja bersamanya untuk mewujudkan hal itu."

Kepercayaan Simeone terhadap Alvarez tergambar dalam potongan gambar yang ditayangkan program "El Día Después" melalui platform "Movistar Plus", yang memicu kemarahan sebagian kalangan suporter Atletico Madrid, setelah mengungkap keteguhan pelatih Argentina itu untuk mempertahankan penyerangnya tetap berada di lapangan meski penampilannya menurun dan menyia-nyiakan peluang.

Potongan gambar tersebut memperlihatkan percakapan antara Simeone dan salah satu asistennya, Gabi, mantan kapten Atleti, yang menanyakan sikapnya terhadap Julian Alvarez, dengan berkata: "Apakah Julian akan tetap bermain?", lalu pelatih Atletico Madrid itu menjawab dengan tegas: "Julian tidak akan keluar."

Jawaban Simeone itu mengejutkan bahkan bagi asistennya, Gabi, yang tampak tercengang dengan keteguhan pelatih Argentina tersebut untuk tidak mengganti sang penyerang, pada saat para suporter justru menantikan keluarnya ia dari lapangan. Sikap ini menambah tanda tanya seputar keteguhan Cholo dalam melindungi pemainnya, setelah dukungan yang terus-menerus itu berubah menjadi pemandangan yang memicu kemarahan para suporter, yang tidak memahami alasan di balik keteguhannya mempertahankan Alvarez meski penampilannya menurun.