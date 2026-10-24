Kembali ke Premier League? Rencana masa depan Antonio Rüdiger terungkap

Kontrak mantan pemain timnas Jerman, yang mengakhiri kariernya bersama timnas Jerman setelah Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bersama Los Blancos masih berlaku hingga 2027 dengan opsi perpanjangan satu musim.

Masa depannya setelah itu masih belum jelas. Menurut Sport Bild, Rüdiger ingin mulai merencanakannya pada musim semi mendatang. Hingga saat itu, fokusnya sepenuhnya tertuju pada tim asuhan Jose Mourinho.

Di bawah pelatih asal Portugal itu, Rüdiger belakangan bergantian menjadi pemain cadangan dan starter. Meski demikian, Rüdiger merasa dirinya masih lincah dan bugar, sementara keluarganya juga merasa sangat betah di ibu kota Spanyol. Mourinho pula yang mendorong perpanjangan kontrak Rüdiger pada musim panas lalu.

Italia, Inggris, atau Arab Saudi: Ke mana Rüdiger bisa berlabuh?

Namun, jika pada musim dingin mulai terlihat bahwa masa depannya di Madrid bisa sulit, Premier League maupun Liga Pro Saudi dapat menjadi pilihan. Di Inggris, khususnya Tottenham Hotspur dikabarkan memantau pemain berusia 33 tahun itu.

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Setelah membela VfB Stuttgart dan AS Roma, Rüdiger bermain untuk FC Chelsea dari 2017 hingga 2022. Di sana, ia bahkan menjuarai Liga Champions pada 2021 di bawah asuhan Thomas Tuchel. Kembali ke London bisa menjadi pilihan menarik bagi Rüdiger, terlebih kedua anaknya juga lahir di kota itu.