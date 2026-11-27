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Melawan OSC Lille, Lennart Karl tiba-tiba menjadi satu-satunya pemain serang senior Bayern yang tersisa dalam kondisi sepenuhnya bugar. Justru saat paling dibutuhkan, pemain berusia 18 tahun itu mungkin menampilkan permainan terburuknya untuk Bayern.

Betapa cepatnya segala hal berubah di Bayern! Saat ini, seperti diketahui, perdebatan tentang Jamal Musiala mendominasi pemberitaan. Perdebatan tentang disfungsi neurologisnya, kemampuannya bermain, dan kemungkinan ia bersedia menerima pemotongan gaji. Perdebatan tentang mengapa semua itu justru dibahas di depan publik. Polemik ini dipicu hampir tiga minggu lalu oleh tokoh berpengaruh klub, Uli Hoeneß, melalui penampilannya yang menghebohkan di Bayerischer Rundfunk.

Sekarang, pertanyaannya: Apa isu besar seputar Bayern sebelum itu? Sedikit petunjuk: Isu tersebut juga dipicu oleh pernyataan publik Hoeneß, tepat dua minggu sebelum polemik Musiala dimulai. Isunya pun menyangkut pemain muda didikan Bayern. Sudah tahu jawabannya?

Benar, Lennart Karl. Dalam wawancara dengan Welt am Sonntag pada akhir Oktober, Hoeneß menuntut Karl menunjukkan lebih banyak "kerendahan hati" dan mendapat lebih banyak "tekanan", sekaligus mengumumkan akan mengadakan "pembicaraan serius" dengannya . Hoeneß (74) tampaknya agak terusik oleh sosok Karl (18). Ia pesepakbola yang sangat berbakat, tetapi juga pribadi ekstrover dari generasi yang sama sekali asing bagi Hoeneß. Klub favoritnya? Real Madrid. Busana merah muda, selebrasi gol provokatif, aksi mengelabui lawan dengan gerakan mengayunkan kaki di atas bola berulang kali, serta kehadiran terus-menerus di media sosial, sering kali tampil glamor bersama kekasihnya yang seorang influencer, Zoe Käppele.

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Lennart Karl menjawab kritik Uli Hoeneß dengan dua gol

Setelah teguran Hoeneß, tentu semua pihak merasa perlu angkat bicara. Berbeda dengan situasi Musiala sekarang, Karl juga mendapat sedikit kritik dari jajaran pimpinan olahraga klub. Direktur olahraga Max Eberl menilai pemain sayap kanan itu sedang berada dalam "masa sulit" secara performa dan melakukan "satu dua kesalahan". Sementara itu, agen Karl, Michael Ballack, membela kliennya dan mengkritik Hoeneß karena telah "menjadikannya sasaran di depan publik". Pernyataan Ballack di DAZN juga memicu perdebatan lain tentang boleh tidaknya ia merangkap sebagai agen Karl dan pengamat televisi .

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Setelah mengalami masalah cedera pada musim semi, absen dari Piala Dunia, dan mengawali musim dengan buruk, performa Karl sebenarnya sudah menunjukkan sedikit peningkatan sebelum Hoeneß berkomentar. Segera setelahnya, ia menjalani periode terbaiknya musim ini. Dalam kemenangan impresif 2-0 atas Atletico Madrid, Karl membawa Bayern unggul, lalu melakukan gestur selebrasi seolah berkata "bla, bla, bla" yang ramai diperbincangkan . Apakah gestur itu ditujukan kepada Hoeneß? Beberapa hari kemudian, Karl juga mencetak gol melawan FSV Mainz 05 di Bundesliga.

Ironisnya, Hoeneß meredakan persoalan Karl justru dalam penampilannya di BR yang kemudian ia gunakan untuk mengkritik Musiala. "Dalam 50 persen" gol-gol terbaru Karl, "saya ikut berperan," kata Hoeneß dengan puas saat itu. Artinya, satu dari dua gol.

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Lennart Karl mengecewakan dalam laga melawan Köln dan Lille

Namun, peningkatan performa Karl ternyata hanya sesaat. Setelah itu datang periode pertandingan internasional yang tentu sangat mengecewakan baginya. Pelatih tim nasional Jürgen Klopp hanya memberi Karl total delapan menit bermain dalam dua kemenangan atas Serbia dan Belanda , sementara pemain debutan Brajan Gruda tampil gemilang di sayap kanan.

Setelah kembali ke Bayern, Karl tampil mengecewakan dalam hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln pada Jumat. Pada saat yang sama, dua rekannya di lini serang, Harry Kane dan Michael Olise, mengalami cedera. Karena Serge Gnabry dan Ismael Saibari juga sedang absen, sedangkan Jamal Musiala serta Luis Diaz baru saja kembali dari cedera, Karl tiba-tiba menjadi satu-satunya pemain serang senior yang tersisa dalam kondisi sepenuhnya bugar.

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Karena itu, harapan Bayern saat menghadapi OSC Lille terutama tertumpu padanya. Namun, alih-alih memimpin lini serang darurat bersama Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic, dan Nathaniel Brown, Karl justru mungkin menampilkan permainan terburuknya sejauh ini bersama tim utama Bayern dalam kekalahan 1-2 tersebut . Ia sama sekali tidak memberi dampak dalam serangan. Selain itu, ia terlalu setengah hati saat menjaga Nathan Ngoy, pemberi assist untuk gol penyeimbang sementara Lille.

Karl kini kembali berada dalam "masa sulit". Mengingat situasi skuad yang terbatas, penurunan performanya sangat menyakitkan Bayern saat ini, tetapi kemungkinan besar tidak akan berdampak nyata pada kesempatan bermainnya. Karena minimnya pilihan lain, Karl otomatis akan mendapat banyak kesempatan bermain dalam beberapa pekan mendatang. Ia kemungkinan kembali masuk susunan pemain utama saat menghadapi Hamburger SV pada Sabtu.