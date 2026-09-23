Kembali ke Bundesliga? Klub baru David Alaba kabarnya sudah ditentukan

Seperti diberitakan jurnalis transfer Fabrizio Romano, pemain Austria itu dan klub Serie A Udinese Calcio telah mencapai kesepakatan lisan untuk bekerja sama. Namun, beberapa detail terakhir masih harus diselesaikan.

Sang bek terakhir kali bermain untuk Real Madrid. Namun, karena banyaknya cedera dalam beberapa tahun terakhir, raksasa Spanyol itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang habis dengan sang bek melewati musim panas.

Sejak saat itu, pemain 34 tahun tersebut berstatus tanpa klub, sehingga bisa didapatkan secara gratis oleh klub yang berminat. Belakangan, klub Bundesliga Union Berlin disebut menunjukkan minat yang longgar, selain itu pemain Austria tersebut juga dikaitkan dengan klub Meksiko Club America serta kepulangan ke klub masa mudanya, Austria Wien. Ada pula spekulasi mengenai HSV.

Ayahnya, yang sekaligus bertindak sebagai agen, menegaskan dalam percakapan dengan Kronen Zeitung bahwa keputusan soal masa depannya sudah sangat dekat: "Ada banyak tawaran. Di AS, di Eropa, di mana-mana. Dia akan terus bermain, saya tahu itu. Dia akan melanjutkan semuanya. Dia akan segera mengumumkan bagaimana kelanjutannya. Kondisinya sangat baik."

Untuk klub mana saja David Alaba bermain sepanjang kariernya?

Antara 2008 dan 2021, Alaba terikat kontrak dengan Bayern Munchen, selain sempat menjalani masa peminjaman selama satu tahun di TSG Hoffenheim. Untuk klub tersebut ia mencatatkan 431 pertandingan kompetitif di semua ajang (33 gol, 55 assist) dan antara lain memenangi Liga Champions dua kali.

Setelah itu, ia pindah ke Los Blancos di Madrid, tempat ia semakin jarang mendapat kesempatan bermain pada akhir masanya karena masalah cedera berkepanjangan. Meski begitu, bersama Los Blancos ia juga meraih Si Kuping Besar dua kali.

Pertandingan kompetitif klub terakhir Alaba dijalaninya pada Mei lalu saat Madrid menang 4-2 atas Athletic Club. Selain itu, ia juga tampil untuk Austria di Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko.