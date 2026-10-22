Kembali Digelar di Qatar: Jadwal Final Piala Interkontinental Antarklub 2026 Diumumkan

Qatar akan kembali membuat janji dengan sejarah, ketika menjadi tuan rumah babak final turnamen Piala Interkontinental Antarklub 2026 untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Pada hari Kamis ini, Federasi Sepakbola Internasional merilis pernyataan melalui situs resminya, yang mengumumkan persetujuan bagi Qatar untuk menjadi tuan rumah tiga pertandingan terakhir pada edisi turnamen Piala Interkontinental Antarklub yang berlangsung saat ini.

Klub Meksiko, Deportivo Toluca, juara Amerika Utara, akan bermain melawan juara turnamen Copa Libertadores, memperebutkan Piala Derby Benua Amerika, pada hari Rabu 9 Desember mendatang, di Stadion Jassim bin Hamad.

Pemenang pertandingan tersebut akan menghadapi klub Afrika Selatan, Mamelodi Sundowns, juara Afrika, di stadion yang sama, pada hari Sabtu 12 di bulan yang sama, memperebutkan gelar Piala Challenge.

Pertandingan berikutnya PSG Ligue 1 15.45 OL

Adapun pertandingan final akan dimainkan oleh Paris Saint-Germain, juara Eropa, melawan pemenang pertandingan tersebut, pada hari Rabu 16 Desember, di Stadion Ahmad bin Ali yang berstandar Piala Dunia.

Perlu diingat bahwa Qatar telah menjadi tuan rumah babak final turnamen Piala Interkontinental Antarklub dalam dua tahun terakhir, di mana Real Madrid dinobatkan sebagai juaranya pada 2024, sementara Paris Saint-Germain menjadi juara pada 2025.