Kembali dengan Bekas Insiden Jatuh, Kompany Lanjutkan Tugas di Bayern

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Beberapa hari terakhir diwarnai perkembangan beruntun terkait kondisi Vincent Kompany. Pelatih Bayern Munich itu terpaksa menepi dari pekerjaannya setelah mengalami insiden kesehatan mendadak di markas latihan, yang membuatnya dilarikan ke rumah sakit dan absen dari tim selama beberapa pekan. Meski bekas insiden tersebut masih tampak jelas, pelatih asal Belgia itu kini mengambil langkah baru untuk kembali menjalankan tugasnya.

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Kompany, yang berusia 40 tahun, kembali memimpin latihan Bayern Munich pada Senin ini, 24 hari setelah ia kolaps di lapangan latihan. Ia kembali muncul di lapangan klub dan untuk pertama kalinya memimpin sesi latihan tim sejak insiden yang terjadi pada 23 Oktober lalu.

Pelatih asal Belgia itu tiba di lapangan pukul 14.07 waktu setempat, didampingi fisioterapis Jerry Hoffmann, dengan mengenakan jaket tebal karena suhu turun hingga 11 derajat Celsius. Hal yang paling menarik perhatian adalah lengan kirinya yang masih tertahan dalam penyangga medis, setelah ia mengalami dislokasi bahu akibat jatuh keras saat kolaps.

Meski masih dalam masa pemulihan dari cedera tersebut, Kompany tampak senang bisa kembali bersama para pemain. Ia menyempatkan diri menjabat tangan dan bertegur sapa dengan mereka, serta bercanda dengan anggota staf kepelatihannya, termasuk asistennya Aaron Danks, yang mengambil alih tanggung jawab tim selama ia absen, menurut harian Bild.

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Sesi latihan hanya diikuti sedikit pemain yang berada di Munich karena jeda internasional, sementara Jamal Musiala dan Luis Díaz terus berupaya memulihkan kebugaran mereka. Musiala menjalani program rehabilitasi setelah mengalami robekan otot paha, sedangkan Díaz juga tengah pulih dari robekan otot.

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Latihan tersebut juga diikuti Sven Ulreich dan Sacha Boey, bersama sejumlah talenta muda dari tim kedua, termasuk penyerang Noah Kodjo Evora yang berusia 19 tahun. Dengan begitu, Kompany memimpin skuad yang tersedia selama para pemain internasional absen.

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Kembalinya sang pelatih ke lapangan menjadi langkah baru dalam proses pemulihannya. Sebelumnya, Kompany sudah kembali ke markas klub pada awal pekan lalu, tetapi saat itu ia hanya mengerjakan sejumlah pekerjaan kantor dan mengunjungi para pemain yang berada di pusat rehabilitasi, sebelum kini kembali menjalankan sebagian tugas teknisnya.

Menurut harian Jerman tersebut, dokter mendiagnosis Kompany mengalami iritasi pada selaput otak (meninges). Pelatih asal Belgia itu dirawat di rumah sakit selama enam hari sebelum melanjutkan masa pemulihan di rumah, dengan mematuhi instruksi medis yang mencakup istirahat total serta pengobatan dengan obat-obatan. Staf kepelatihan dan para pemain juga awalnya diinstruksikan untuk tidak membicarakan sepak bola dengannya, demi memberinya kesempatan beristirahat dan menjauh dari tekanan pekerjaan.

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Sekitar satu setengah pekan setelah insiden itu, Kompany kembali ke markas klub untuk pertama kalinya, sebelum pada Senin ini melangkah ke tahap berikutnya dengan tampil di lapangan dan memimpin latihan. Kompany akan menggelar konferensi pers pada Kamis sebagai persiapan menghadapi laga Jumat di pekan kesepuluh Bundesliga melawan Koln, di mana ia akan kembali berdiri di pinggir lapangan.

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