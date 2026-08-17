Kembali bak badai: Mbappe kobarkan semangat Mourinho di Real Madrid

Bintang Prancis Kylian Mbappe hanya butuh 6 menit untuk membuka catatan golnya di bawah kepemimpinan pelatih Jose Mourinho, membuktikan bahwa keberadaannya saja menambah ketajaman Real Madrid dan mengubah segalanya dalam tim.

Pemain itu menunjukkan kondisi fisik yang menuntut dimulainya kompetisi resmi dan berakhirnya masa musim panas, di mana ia berhasil mencetak gol dalam laga pertama dan satu-satunya di periode persiapan.

Berkat intensitas tekanan dan kecerdasan dalam pergerakan, Mbappe mengejar potensi umpan salah dari pemain Schallenberg, hingga berhasil memanfaatkannya dan mengungguli kiper Loris Karius, menegaskan hasratnya yang besar setelah ia memulai latihan pada hari Senin dan mencetak gol pertamanya pada hari Minggu.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", pertandingan itu memperlihatkan peluang untuk menambah pundi-pundi gol, di mana Mbappe kembali menerobos pada menit kesebelas dan sampai ke kotak penalti, tetapi tembakannya melenceng di samping gawang.

Satu menit kemudian, ia mendapatkan peluang yang lebih jelas ketika mengungguli Katic dalam kecepatan dari jarak empat puluh meter, membuktikan keunggulan fisiknya atas seluruh pemain tim Schalke.

Meski kiper Karius menepis tembakannya, Mbappe membuktikan kepulangannya dari liburan dengan kecepatan luar biasa, dan ia tak sekadar berperan sebagai pencetak gol tetapi juga bersinar sebagai pengatur serangan, di mana ia merebut bola di tengah lapangannya dan mengirim umpan panjang akurat ke Vinicius, kemudian melaju berikutnya setelah umpan matang dari Arda Guler untuk mengirim umpan silang berbahaya yang gagal dimanfaatkan Vinicius setelah bola disapu dari garis gawang, hingga penyerang Prancis itu menyuguhkan 45 menit yang membuatnya tampil sulit dikendalikan.

Pelatih Jose Mourinho mengungkapkan kepuasannya yang besar atas penampilan Kylian Mbappe dan elemen tim lainnya, di mana ia berkata sambil tersenyum usai laga persahabatan melawan Fiorentina: "Di pertandingan pertama dengan pemain-pemain bagus, Real Madrid tampil dalam wujud terbaiknya".

Level-level ini mencerminkan perkembangan menaik tim pada periode persiapan yang diperhitungkan dengan cermat ini, dan jasa terbesar dalam hal itu kembali kepada Mbappe yang memberikan efektivitas lebih besar pada rencana permainan Mourinho yang konsisten dengan formasi 4-2-3-1, serta turut mempermudah kecemerlangan Arda Guler yang menyuguhkan lagi pertandingan yang luar biasa dan dianggap yang terbaik pada musim panas ini, sehingga kemitraan serangan itu terus memperlihatkan potensi tanpa batas.

Indikasi yang datang dari markas latihan di Valdebebas menegaskan bahwa penyerang Prancis itu kembali dalam kondisi fisik prima, dan hal itu ia buktikan di atas lapangan, di mana ia mempertahankan naluri golnya yang membawanya mencetak sepuluh gol bersama timnas Prancis di turnamen Piala Dunia.

Pemain itu menunjukkan perubahan mencolok dalam kecepatannya dan hasrat besar yang tidak mengenal laga persahabatan, terutama setelah pada musim lalu ia mencetak 42 gol dan menyuguhkan 7 umpan matang tanpa meraih kesuksesan kolektif sejak bergabung.

Fase ini merupakan kesempatan krusial untuk membuktikan diri bagi semua orang, khususnya bagi Mbappe, dalam tantangan penentu yang percikan pertamanya menyala di kota Gelsenkirchen.