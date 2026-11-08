Barcelona menerima pukulan dini saat menghadapi Atletico Madrid, setelah kebobolan gol pada menit kesembilan dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di Stadion "Metropolitano", dalam lanjutan pekan kedua belas Liga Spanyol, di tengah kekacauan pertahanan yang jelas terlihat dan memicu kemarahan sang kiper Joan Garcia terhadap rekannya asal Portugal, Joao Cancelo.

Menurut laporan radio Spanyol "Cadena SER", Atletico Madrid memulai pertandingan dengan tekanan serangan yang intens, dan Julian Alvarez nyaris membuka keunggulan pada menit kelima, setelah berhasil berhadapan satu lawan satu dengan Joan Garcia, tetapi gagal melewati kiper asal Catalunya itu yang menepis percobaannya dengan gemilang.

Ancaman kedua pun tak lama berselang, ketika Marc Pubill melompat menyambut umpan silang dan melepaskan sundulan yang membentur mistar, sebelum Barcelona membalas melalui percobaan dari Pedri yang membentur tiang, sehingga pertandingan antara kedua tim langsung memanas pada menit-menit awal.

Pada menit kesembilan, Atletico Madrid berhasil menerjemahkan keunggulannya menjadi gol pembuka, setelah Alvarez mengirimkan umpan silang mendatar yang rapi dari sisi kanan, disambut oleh Giuliano Simeone dengan tembakan langsung dari dalam kotak penalti, yang bersarang di gawang Barcelona, memanfaatkan kekacauan yang jelas dalam organisasi pertahanan tim Catalunya tersebut.

Kamera siaran televisi saluran "Movistar+" menangkap ekspresi kemarahan Joan Garcia terhadap Joao Cancelo, karena pergerakan dan sikap bertahannya di awal pertandingan, di mana ekspresi dan gestur sang kiper menunjukkan ketidakpuasannya atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan rekannya di area lanjutan lapangan.

Kritik tak berhenti sampai di situ, karena Lluis Flaquer, komentator pertandingan melalui radio "Cadena SER", menggambarkan penampilan Cancelo sebagai "sangat buruk", seraya menunjuk pada berlanjutnya kesalahan-kesalahannya bahkan setelah Atletico Madrid unggul, sementara Jose Mari Bakero melangkah lebih jauh, menilai bahwa Barcelona menampilkan babak pertama terburuknya musim ini.

Bakero mengatakan bahwa penampilan tim Catalunya tersebut tampak benar-benar berantakan, yang tercermin pada lemahnya organisasi pertahanan, seraya menambahkan bahwa lini belakang kesulitan secara nyata menghadapi tekanan serangan tuan rumah.

Krisis pertahanan Barcelona sebagian berakar pada pilihan-pilihan Hansi Flick, yang mengandalkan Brian Farinas, Pau Cubarsi, Gerard Martin, dan Joao Cancelo di lini belakang, meski Andreas Christensen dan Eric Garcia telah mendapatkan izin medis untuk tampil.

Pelatih asal Jerman itu memilih untuk tidak menurunkan kedua pemain tersebut sebagai starter, karena kesiapan fisik mereka belum sepenuhnya pulih, dan ia menetap pada susunan pertahanan yang sama yang menjalani laga melawan Aston Villa di Liga Champions Eropa, yang berakhir dengan kemenangan Barcelona tiga gol tanpa balas di Stadion Camp Nou.

Tampaknya keputusan ini menempatkan pertahanan Barcelona dalam ujian berat sejak menit-menit awal, setelah Atletico Madrid memanfaatkan ruang dan kesalahan di lini belakang, untuk memberi dirinya keunggulan dini dalam salah satu laga paling menonjol pada pekan ini.