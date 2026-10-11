Kemarahan besar di Real Madrid atas ironi kartu merah Vinicius dan diabaikannya insiden Valverde

Kemarahan di dalam Real Madrid terus berlanjut akibat keputusan-keputusan perangkat pertandingan, meski berhasil menang susah payah atas Villarreal, di tengah protes para pemain atas perbedaan perlakuan terhadap insiden-insiden kontroversial, khususnya jika membandingkan kartu merah Vinicius Junior setelah menjambak rambut lawannya dengan tidak diberikannya pelanggaran terhadap Fede Valverde pada pertandingan sebelumnya.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", polemik di dalam Real Madrid soal kepemimpinan wasit tidak berhenti, hanya beberapa jam setelah kemenangan yang amat sulit atas Villarreal, karena para pemain Los Blancos tidak menyembunyikan keheranan mereka di ruang ganti Stadion Santiago Bernabeu.

Kartu merah Vinicius Junior hanyalah satu sisi dari protes tersebut, sebab meski para pemain mengakui bahwa hukuman itu bisa saja tepat, skuad menunjukkan ketidakpercayaan terhadap diabaikannya teknologi video assistant referee pada insiden-insiden yang semestinya bisa menguntungkan Real Madrid dalam pertandingan lain, seperti derbi lalu.

Salah satu pemain berkata di ruang ganti Los Blancos, usai kemenangan hari Sabtu atas "Kapal Selam Kuning": "Menjambak rambut tidak bisa berujung kartu merah, sementara tekel yang diterima Valverde pada pertandingan lalu lolos tanpa hukuman."

Kartu merah Vinicius Junior bukan satu-satunya hal yang membuat para pemain Real Madrid tidak senang, setelah wasit mengeluarkan lima kartu kuning dan satu kartu merah kepada para pemain mereka, meski hanya melakukan delapan pelanggaran, dibandingkan dua kartu kuning untuk lawan yang melakukan 13 pelanggaran.

Mungkin yang paling membuat para pemain Los Blancos marah adalah apa yang mereka sebut sebagai sikap "arogan" dari asisten wasit Diaz de Mera dan wasit keempat, yang terlibat perselisihan dengan Jose Mourinho pada beberapa momen pertandingan.

Pelatih Real Madrid itu mengakhiri laga dalam kondisi sangat marah, dan hal itu mendorongnya mengambil keputusan untuk tidak menghadiri konferensi pers usai pertandingan.

Mourinho berkata kepada orang-orang terdekatnya: "Saya tidak akan berbicara karena saya ingin duduk di bangku cadangan pada pertandingan melawan Sevilla dan Barcelona."

Konate dan Vinicius: dua wajah yang bertolak belakang

Vinicius Junior, tentu saja, adalah pemain yang paling terdampak oleh apa yang terjadi selama pertandingan. Meski memulai laga dari bangku cadangan, kehadirannya memberi kesegaran pada serangan Real Madrid, sebelum terjadi insiden yang menjadi berita utama usai pertandingan.

Pemain Brasil itu menjelaskan kepada rekan-rekannya bahwa benturannya dengan Saliba terjadi secara tidak sengaja, dan bahwa ia sama sekali tidak berniat mencederai lawannya, yang memang tetap melanjutkan permainan dalam serangan yang berakhir dengan dianulirnya gol striker Brasil tersebut.

Para pemain Real Madrid pun yakin dengan versi cerita pemilik kostum nomor 7 itu, dan mereka berkata: "Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu."

Bagaimanapun, mengingat wasit Diaz de Mera mencatat detail insiden tersebut dalam laporannya, Real Madrid memperkirakan Vinicius Junior akan absen pada El Clasico mendatang melawan Barcelona, yang dijadwalkan pada 25 Oktober, karena hukuman diperkirakan tidak akan kurang dari dua pertandingan, bahkan jika klub berhasil mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Sebaliknya, Real Madrid akan mengajukan banding atas kartu kuning yang diterima Konate pada menit-menit akhir pertandingan, akibat dugaan pelanggaran terhadap Gerard Moreno. Tayangan ulang menunjukkan bahwa bek Real Madrid itu tidak menyentuh striker Villarreal tersebut, sehingga klub yakin kartu kuning itu akan dianulir.

Jika hukuman tetap dipertahankan, ini akan menjadi kartu kuning keempat bagi bek tersebut hanya dalam delapan pertandingan di Liga Spanyol.

Pada musim lalu, pemain itu hanya menerima tujuh kartu kuning dalam 36 pertandingan di Liga Primer Inggris.







