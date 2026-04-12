"Keluhan resmi"... Smouha melancarkan serangan keras terhadap wasit dalam laga melawan Al Ahly

Klub Smouha mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan keluhan resmi kepada Asosiasi Sepak Bola Mesir, sebagai bentuk protes terhadap keputusan wasit dalam pertandingan melawan Al Ahly di Liga Mesir.

Al-Ahly meraih kemenangan berharga atas Smouha dengan skor 2-1 pada putaran kedua fase final Liga Utama Mesir.

Selama pertandingan, Smouha meminta tendangan penalti setelah terjadi kontak antara Imam Ashour, pemain Al Ahly, dan Samuel Amadi, bintang tim Alexandria, namun wasit Mahmoud Nagi memutuskan untuk melanjutkan permainan setelah mendengarkan pendapat Wael Farhan, wasit video.

Smouha mengirimkan protes kepada Asosiasi Sepak Bola Mesir, yang berbunyi: "Surat ini ditujukan kepada Yang Mulia terkait insiden dalam pertandingan antara Smouha dan Al-Ahly, yang digelar di Stadion Kairo pada pekan kedua fase final Liga Utama."

Dan menambahkan: "Kami menyoroti bahwa apa yang dilakukan oleh tim wasit pertandingan yang dipimpin oleh wasit lapangan Mahmoud Nagi bersama wasit VAR Wael Farhan berdampak langsung pada hasil pertandingan."

Dia melanjutkan: "Tim wasit memimpin pertandingan dengan keputusan aneh mereka untuk tidak memberikan tendangan penalti yang sah dan jelas bagi Klub Smouha akibat pelanggaran terhadap penyerang Klub Smouha di dalam area penalti Klub Al-Ahly, di tengah pengabaian sengaja dari wasit lapangan."

Dia menambahkan: "Wasit mengabaikannya meskipun pandangan yang jelas menunjukkan adanya pelanggaran penalti, dan meskipun teknologi VAR tersedia di ruang VAR, wasit VAR memutuskan tidak memanggil wasit lapangan meskipun semua pakar wasit mengakui bahwa Smouha layak mendapatkan tendangan penalti."

Smouha menambahkan: "Hal ini menunjukkan keteguhan yang jelas baik dari wasit lapangan maupun wasit VAR terhadap klub Smouha serta keberpihakan penuh kepada lawan."

Ia melanjutkan: "Kami percaya pada integritas wasit Mesir dan integritas Asosiasi Sepak Bola Mesir dalam mengelola permainan sepak bola, namun paparan berulang kami terhadap situasi semacam ini menimbulkan krisis kepercayaan dan membuat kami merasa dizalimi."

Dia menambahkan: "Kesalahan-kesalahan seperti ini menyia-nyiakan usaha staf teknis, pemain, dan klub yang telah bekerja keras dan menghabiskan dana besar demi menampilkan citra yang baik bagi sepak bola Mesir, sebelum usaha tersebut sia-sia akibat keputusan wasit yang salah."

Klub Alexandria tersebut menyoroti dalam pernyataannya: "Oleh karena itu, kami mendesak agar solusi segera ditemukan, mengingat banyaknya keluhan dari sebagian besar klub terkait keputusan wasit yang tidak adil."

Dia menegaskan: "Klub Smouha mendesak Komite Wasit untuk menghukum wasit yang melakukan kesalahan guna melindungi hak-hak klub yang terlanggar akibat kesalahan wasit yang berdampak langsung pada hasil pertandingan."

Dan ia menambahkan: "Kami sampaikan kepada Anda bahwa Klub Smouha meminta agar tidak menugaskan wasit: Mahmoud Nagi dan Wael Farhan, untuk memimpin pertandingan apa pun yang melibatkan Klub Smouha, karena mereka telah melakukan banyak kesalahan wasit yang berulang dalam pertandingan sebelumnya, baik sebagai wasit lapangan, wasit keempat, maupun wasit VAR, selama sisa pertandingan Liga Umum musim 2025/2026."

