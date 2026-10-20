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Keluar dengan tandu: cedera serius menghantam bintang PSG saat melawan Barcelona

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League
K. Kvaratskhelia
Prancis
Spanyol
Georgia

Pukulan ketiga untuk Paris Saint-Germain dalam pertandingan

Khvicha Kvaratskhelia, bintang Paris Saint-Germain, mengalami cedera yang tampak serius dalam pertandingan timnya melawan Barcelona, Selasa malam ini, pada pekan ketiga babak liga Liga Champions Eropa.

Cedera itu terjadi di kaki kanan pada menit ke-57 pertandingan setelah duel bola yang keras.

Bintang asal Georgia yang menjadi kandidat peraih penghargaan Ballon d'Or itu tidak mampu menyelesaikan pertandingan, sehingga pelatih Luis Enrique terpaksa menggantinya dengan rekan setimnya, Magnes Akliouche.

Yang membuat Enrique khawatir atas cedera ini adalah Kvaratskhelia tidak mampu berjalan dengan kakinya, melainkan keluar dengan dipapah oleh anggota tim medis klub.

Pada menit yang sama, Marquinhos juga keluar karena cedera, dan Illya Zabarnyi masuk menggantikannya.

Kedua cedera ini terjadi pada saat duet Ousmane Dembele dan Dani Olmo, masing-masing dari Saint-Germain dan Barcelona, juga mengalami cedera pada babak pertama pertandingan yang sama.

Keempat pemain tersebut diperkirakan akan menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa jam ke depan untuk mengetahui detail cedera dan perkiraan lama absennya.

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