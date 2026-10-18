Bintang timnas Maroko mengalami cedera serius pada hari Minggu ini, sebuah kabar buruk bagi Mohamed Wahbi, pelatih Maroko.

Timnas Maroko akan menghadapi timnas Niger dalam dua pertandingan berturut-turut, pada matchday ketiga dan keempat kualifikasi menuju putaran final Piala Afrika, kurang dari sebulan dari sekarang.

Wahbi terus memantau para pemain timnas Maroko yang tersebar di berbagai liga, namun ia menerima kabar menyedihkan pada hari Minggu ini.

Pemain internasional Maroko, Azzedine Ounahi, mengalami cedera dalam pertandingan yang mempertemukan klubnya, Panathinaikos, dengan Asteras, dalam ajang Liga Yunani.

Pertandingan berikutnya MAR Africa Cup of Nations Qualification 12.00 NER

Tim medis harus membawa Ounahi keluar lapangan dengan tandu pada menit ke-19 pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Panathinaikos lima gol tanpa balas satu gol, setelah gelandang tersebut terjatuh akibat rasa sakit yang hebat di bagian paha kirinya.

Klub Yunani itu belum mengungkapkan secara resmi sifat cedera tersebut maupun perkiraan durasi absennya pemain timnas Maroko itu, sambil menunggu hasil pemeriksaan medis mendalam untuk menentukan tingkat keseriusannya.

Namun, keluarnya pemain tersebut dengan tandu sembari menahan rasa sakit memunculkan kekhawatiran mengenai sifat cedera yang dialaminya.

Cedera Ounahi datang pada waktu yang sensitif, sebelum timnas Maroko kembali ke atmosfer kompetisi benua pada bulan November mendatang, saat mereka menghadapi timnas Niger dalam dua pertandingan berturut-turut pada 13 dan 17, di Casablanca dan Rabat, dalam matchday ketiga dan keempat kualifikasi Piala Afrika 2027.