Awal yang mengejutkan, lalu kebangkitan yang lambat. Namun, tim ini benar-benar jauh dari tim yang dibawa Domenico Toscano untuk tampil di playoff Serie C musim lalu, sebelum disingkirkan Ascoli yang kemudian promosi di semifinal. Tim asuhan Emilio Longo masih kesulitan menyerap instruksi pelatih baru, meski perbaikan dalam laga-laga terakhir mulai terlihat.





AWAL MUSIM - Dua kekalahan telak dalam tiga laga pertama, di kandang melawan Inter Under 23 dan kontra Monopoli, selain tersingkir dengan buruk di Coppa Italia melawan Savoia, dengan kekalahan 3-0. Lalu kebangkitan yang lambat, dua kemenangan melawan Cosenza dan Picerno, tetapi diselingi dua hasil buruk lainnya, kekalahan kandang yang mengejutkan melawan Scafatese asuhan mantan pemain Emmausso dan hasil imbang, juga di Massimino, melawan Barletta.





NERACA - Catatannya adalah dua kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan, dengan mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan gol. Posisi ke-11, berjarak satu poin dari zona playoff. Jelas bukan awal yang memuaskan untuk tim yang memang harus masuk dalam jajaran favorit, mengingat ini adalah kota yang telah sebelas tahun absen dari Serie B.





KAMPANYE PENGUATAN SKUAD - Sebuah kampanye penguatan yang tetap penting, dengan kedatangan Roberto Insigne, bomber Massimo Coda, rekrutan sensasional untuk Serie C, Edoardo Masciangelo, Flavio Russo, Fabrizio Caligara, dan Nicolò Cavuoti. Untuk saat ini terutama mantan penyerang Samp dan Cremonese itu belum tampil maksimal, juga karena beberapa masalah fisik. Namun, potensinya untuk menjadi kandidat pemeran utama memang ada.















