Seperti dikonfirmasi klub pada Rabu, pemain luar biasa asal Georgia itu mengalami robek ligamen silang lutut. Ia akan absen membela Paris Saint-Germain selama berbulan-bulan.

Kvaratskhelia terpelintir lututnya setelah hampir satu jam pertandingan berjalan, saat menerima tekel bersih dari Xavi Espart milik Barcelona, lalu jatuh dengan keras di lapangan. Setelah itu, ia tidak mampu meninggalkan lapangan sendiri. Ia harus dibantu berjalan menuju ruang ganti dan nyaris tidak bisa menumpukan berat badan pada kaki yang cedera.

Beberapa detik sebelumnya, kapten Marquinhos juga mengalami cedera dalam duel dengan Anhtony Gordon dan memberi isyarat kepada pelatih Luis Enrique bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Setelah itu, kedua pemain diganti sekaligus.

Apakah Dembele juga akan lama absen di PSG?

Superstar PSG Dembele sudah lebih dulu mengalami cedera pada babak pertama (19'). Pemain terbaik dunia saat ini itu cedera ketika beradu lari tanpa kontak langsung dengan lawan. Setelah mempercepat larinya, penyerang tersebut tiba-tiba berhenti dan memegangi paha kirinya. Ia kemungkinan terancam absen cukup lama akibat cedera otot.

Kamera menangkap wajah Dembele yang meringis kesakitan dan dengan cepat terlihat jelas bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Cedera juara dunia 2018 itu juga menjadi kabar buruk bagi PSG, sebab belakangan ia kembali tampil dalam performa gemilang. Ia mencatatkan empat gol dan enam assist dalam sepuluh pertandingan resmi musim ini. Pemain berusia 29 tahun itu membukukan enam kontribusi gol hanya dalam dua laga Liga Champions dan tampil luar biasa saat menang 4-2 atas Manchester City pekan lalu.

FC Barcelona juga harus kehilangan setidaknya satu pemain akibat cedera: mantan pemain Leipzig berusia 28 tahun, Dani Olmo, cedera dalam duel di lini tengah dengan Vitinha. Hansi Flick terpaksa melakukan pergantian pada menit ke-26, dengan Fermin Lopez masuk menggantikan Olmo.

Meski dilanda krisis cedera yang parah, juara bertahan Liga Champions itu akhirnya memenangi duel melawan tim asal Catalunya yang hingga saat itu belum terkalahkan dan sedang tampil bagus. Setelah Lamine Yamal mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2 pada pengujung laga, Vitinha dan Fabian mencetak gol-gol penutup dalam pertandingan yang mendebarkan. Dengan tiga kemenangan dari tiga laga, PSG saat ini memimpin klasemen fase liga Liga Champions bersama FC Liverpool.

Pada Minggu mendatang, PSG akan menghadapi pemuncak klasemen Ligue 1, Olympique Lyon, dalam laga besar. Di Liga Champions, Paris akan bertemu Villarreal pada awal November.

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