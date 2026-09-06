Kecemasan mulai menyusup ke hati para pendukung Raja dan Wydad, setelah kedua tim gagal menampilkan performa yang dinanti para suporter dalam laga-laga uji coba terakhir mereka, di tengah hasil dan penampilan yang membuka pintu bagi sederet tanda tanya mengenai sejauh mana kesiapan dua raksasa sepak bola Maroko untuk mengarungi musim sepak bola baru.

Bukan hanya hasil yang menjadi sumber kecemasan bagi para pendukung kedua tim, melainkan level yang ditunjukkan masing-masing tim selama uji coba persiapan ini justru menambah tajamnya berbagai pertanyaan, terutama dengan semakin dekatnya jadwal dimulainya kompetisi resmi, serta tingginya ekspektasi di kalangan suporter kedua klub.

Raja, pada hari Minggu ini, menelan kekalahan dari Wydad Temara dengan skor satu gol tanpa balas, dalam sebuah laga uji coba yang membuat tim tidak mampu meraih hasil yang diharapkan para pendukungnya.

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Kekalahan ini menambah lebih banyak tanda tanya seputar sejauh mana kesiapan Raja, setelah para pendukung berharap dapat melihat skuad yang lebih harmonis dan seimbang, serta mampu memasuki musim baru dengan wajah berbeda dan ambisi yang sepadan dengan status klub dan harapan para suporternya.

Kekalahan itu sendiri tampaknya bukanlah hal yang memicu kecemasan di lingkungan tim, terutama karena laga uji coba tetap menjadi kesempatan bagi para pelatih untuk menguji para pemain, mencoba lebih dari satu opsi taktik, dan mengukur kesiapan para elemen sebelum dimulainya kompetisi resmi. Namun, gambaran umum yang ditampilkan tim menuntut lebih banyak kerja keras pada periode mendatang.

Sementara itu, Wydad tidak dalam keadaan yang lebih baik, setelah kemarin, Sabtu, menelan kekalahan dari Hassania Agadir dengan skor satu gol tanpa balas, dalam sebuah laga uji coba yang berlangsung di Kota Agadir, sehingga tim berjuluk merah itu juga terus menampilkan indikasi yang belum sepenuhnya meyakinkan para pendukungnya.

Kekhawatiran bersama akan terulangnya skenario

Kekalahan itu membuka pintu bagi pertanyaan-pertanyaan baru seputar level yang dicapai Wydad setelah serangkaian uji coba persiapan, serta sejauh mana kemampuan skuad saat ini untuk mencapai kesiapan yang dibutuhkan sebelum mengarungi musim baru.

Meskipun sifat uji coba dari laga-laga ini membuat hasil menjadi kurang penting dibandingkan pengalaman dan uji opsi, para pendukung Wydad, sebagaimana para pendukung Raja, tetap mencermati detail-detail kecil dalam penampilan tim, mencari indikasi yang memberi mereka kepercayaan diri sebelum dimulainya laga-laga resmi.

Menurut yang dilaporkan situs "El Botola" Maroko, uji coba ini sebaliknya mengungkap kebutuhan Raja dan Wydad untuk terus membenahi komposisi skuad mereka, terutama karena beberapa posisi tampak membutuhkan penguatan dengan elemen yang mampu memberi tambahan nilai dan meningkatkan level persaingan di dalam skuad.

Para pendukung kedua tim tampaknya menghadapi kegelisahan bersama, yaitu agar catatan-catatan yang muncul dari laga-laga persiapan tidak berubah menjadi masalah nyata pada awal musim, terutama karena margin kesalahan akan menjadi sempit ketika kompetisi resmi dimulai, dan kedua tim tidak akan memiliki kemewahan waktu yang cukup untuk menutupi kekurangan.

Bursa transfer menjadi sorotan

Dengan semakin dekatnya akhir periode transfer, seluruh perhatian tertuju ke kantor-kantor Raja dan Wydad, sembari menanti apakah para pejabat akan menanggapi indikasi yang muncul dari laga-laga uji coba, melalui penguatan barisan kedua tim dengan rekrutan baru, atau justru komposisi saat ini yang akan diandalkan untuk mengarungi musim baru yang membawa serta ambisi besar.

Kedua tim perlu memanfaatkan sisa periode persiapan dengan sebaik-baiknya, baik melalui pembenahan kekacauan yang muncul dalam laga-laga uji coba, atau memberi para pemain baru lebih banyak waktu untuk menyatu dengan skuad, atau bergerak di bursa transfer untuk menutup posisi-posisi yang membutuhkan penguatan.

Meski demikian, laga-laga uji coba tetap belum cukup untuk memberikan penilaian akhir terhadap level Raja dan Wydad atau menentukan kemampuan mereka untuk bersaing selama musim baru, sebab sifat laga persiapan berbeda dari laga resmi, dan para pelatih biasanya memanfaatkannya untuk mencoba sebanyak mungkin pemain dan strategi.

Namun, apa yang ditunjukkan kedua tim hingga saat ini menuntut penanganan yang serius, terutama karena para pendukung kedua klub tidak sekadar menanti partisipasi, melainkan berharap melihat dua tim yang mampu bersaing dengan para rival, bertarung sengit memperebutkan gelar, dan kembali ke podium juara.

Di antara keinginan para pendukung untuk melihat dua tim yang lebih siap, dan kebutuhan para pelatih akan lebih banyak waktu untuk menata segalanya, Raja dan Wydad akan menghadapi perlombaan dengan waktu untuk memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki sebelum laga-laga resmi dimulai, dan saat itu tidak akan ada banyak ruang untuk alasan atau margin luas untuk menutupi kesalahan.