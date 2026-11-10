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Kekhawatiran keluarga mengancam transfer yang dinantikan di Real Madrid

Real Madrid
Manchester United
J. Gabriel
LaLiga
Spanyol
Inggris

Tuntutan sang ayah memicu kecurigaan

Real Madrid semakin dekat untuk merampungkan transfer pemain muda JJ Gabriel dari Manchester United, namun negosiasi tersebut tidak lepas dari sejumlah kekhawatiran di dalam klub ibu kota itu, setelah para pejabat klub menunjukkan keberatan terkait lingkungan keluarga sang pemain serta cara karier profesionalnya dikelola.

Menurut apa yang diungkapkan jurnalis Samuel Luckhurst, di surat kabar Inggris "The Sun", beberapa pejabat di Real Madrid mengamati dengan kekhawatiran yang relatif besar seberapa besar pengaruh Joe Okeroil, ayah pemain berusia 16 tahun itu, yang mereka gambarkan sebagai sosok yang sangat menuntut terkait keputusan-keputusan yang berkaitan dengan masa depan putranya.

Surat kabar Inggris itu menjelaskan bahwa ayah Gabriel terlibat dalam perselisihan melalui media sosial yang berkaitan dengan perkembangan olahraga putranya, tindakan yang tidak berlalu begitu saja di mata sebagian pejabat Real Madrid, yang juga menyatakan keterkejutan mereka atas pernyataan-pernyataan ambisius yang dilontarkan pemain muda tersebut.

Gabriel sebelumnya telah menegaskan secara terbuka bahwa impian terbesarnya adalah memenangkan Ballon d'Or, pernyataan yang, menurut "The Sun", memunculkan sejumlah keberatan di dalam Real Madrid, karena besarnya perhatian media yang sudah mengelilingi seorang pemain yang usianya belum melampaui 16 tahun.

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Manchester United berupaya mempertahankannya

Manchester United telah mengerahkan upaya besar untuk meyakinkan Gabriel agar melanjutkan perjalanannya bersama tim di Stadion Old Trafford, di mana surat kabar Inggris itu mengungkapkan bahwa klub Inggris tersebut menawarkan kepada keluarga pemain sebuah ruang khusus di stadion barunya di masa depan, selain memberinya nomor punggung 77, dalam kerangka rencana yang berkaitan dengan pemasarannya sebagai merek pribadi.

Manchester United juga berjanji untuk memasukkan pemain itu ke dalam daftar skuad tim untuk menghadapi Brighton, namun Gabriel memberitahu klub tentang keinginannya untuk pergi sebelum memainkan pertandingan tersebut.

Transaksi ini mungkin dapat dirampungkan dengan kompensasi finansial yang tidak melebihi 350 ribu pound sterling yang diperoleh Manchester United, sebuah jumlah yang sangat kecil untuk seorang pemain yang dipandang sebagai salah satu bakat paling menjanjikan di generasinya.

Pada saat yang sama, Real Madrid melanjutkan langkah-langkahnya untuk menuntaskan transfer pemain tersebut, meski masih tersisa sejumlah prosedur sebelum transaksi ditutup, sementara Manchester United mempertimbangkan kemungkinan mengambil langkah hukum terkait kepergiannya.

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