Kekhawatiran besar di Ajax: "Muncul keraguan soal kondisi fisiknya"

Wim Kieft menilai Ajax mengkhawatirkan Marcos Leonardo, demikian tulisnya dalam kolom untuk De Telegraaf. Striker yang didatangkan dari Al-Hilal seharga 20 juta euro pada musim panas lalu itu belum meninggalkan kesan mendalam bagi Kieft.

Marcos Leonardo datang ke Amsterdam pada musim panas lalu dengan biaya transfer sedikit di bawah 20 juta euro. Pemain asal Brasil itu sejauh ini mencetak dua gol dalam 13 pertandingan untuk klub Amsterdam tersebut.

Pada pertandingan melawan Atalanta Kamis lalu, yang berakhir dengan kemenangan 2-0, striker berusia 23 tahun itu kembali diberi kesempatan menjadi starter oleh pelatih Míchel Sánchez. Namun, ia kembali gagal mencetak gol meski mendapat peluang besar.

Ia akhirnya digantikan oleh Tolu Arokodore setelah bermain sedikit lebih dari 70 menit. Pemain asal Nigeria itu kemudian mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-0 dan memberikan assist untuk gol Abdellah Ouazane yang mengubah skor menjadi 2-0.

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"Itu tidak membantu Marcos Leonardo. Tolu masuk dan langsung mencetak gol. Mereka akan terus melindunginya, tetapi diam-diam bertanya-tanya mengapa kontribusinya begitu minim untuk harga sebesar itu," kata Kieft mengawali komentarnya.

Marcos Leonardo pada Kamis malam menjelaskan mengapa ia tampak tidak bugar. "Saya berada di Brasil selama satu bulan pada musim panas," katanya di depan kamera Ziggo Sport.

Kieft tidak menerima alasan itu. "Seseorang yang mengakhiri musim lalu dalam kondisi bugar tentu tidak perlu berbulan-bulan untuk kembali ke performa terbaik pada musim baru, bukan? Sekarang muncul keraguan soal kondisi fisiknya, karena kita sudah hampir memasuki November dan pada saat itu kondisi fisiknya seharusnya sudah mencapai puncak."