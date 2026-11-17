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Perhatian di kubu Al Ahly kini tertuju pada laga besar kontra Pyramids, ujian yang sangat penting bagi ambisi tim berjuluk Si Merah itu untuk merebut kembali puncak klasemen Liga Primer Mesir. Namun, sebelum duel yang dinanti tersebut, staf pelatih yang dipimpin Hussein Ammouta mendapat suntikan semangat besar terkait kondisi salah satu senjata andalan lini serang mereka, Emam Ashour, yang kini semakin dekat untuk kembali masuk hitungan tim setelah sempat absen.

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Al Ahly bersiap menghadapi Pyramids pada 23 November ini dalam lanjutan pekan kesembilan Liga Primer Mesir. Laga ini punya arti istimewa bagi kedua tim mengingat persaingan langsung mereka di puncak klasemen. Pyramids saat ini memimpin dengan koleksi 24 poin, sementara Al Ahly menempel di posisi kedua dengan 20 poin.

Jurnalis Ahmed Shobeir mengungkap perkembangan terbaru soal peluang Emam Ashour tampil dalam laga besar tersebut. Ia menegaskan sang pemain terus berlatih dengan baik dan bekerja keras demi merebut kembali tempatnya di susunan pemain inti Al Ahly.

"Emam Ashour berlatih dengan baik dan mengerahkan upaya besar dalam latihan. Ia ingin bermain setelah merasa sudah membayar harga atas kemalasannya dengan absen di dua laga melawan Malawi bersama tim nasional," kata Shobeir dalam pernyataan di radio.

Ia menambahkan bahwa Hussein Ammouta sangat menghargai kemampuan Emam Ashour dan menganggapnya sebagai elemen yang tak tergantikan di skuad. Namun, sang pelatih menunggu sang pemain kembali ke performa terbaiknya, terutama setelah melewati masa sulit akibat cedera yang kemudian disusul sejumlah masalah kesehatan lainnya.

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Shobeir menjelaskan bahwa gelandang Al Ahly itu kini sudah siap secara fisik maupun teknis, dan memastikan kondisinya 100% bugar. Hal itu memperbesar peluangnya untuk kembali masuk skuad saat menghadapi Pyramids.

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Jurnalis asal Mesir itu menegaskan Emam Ashour akan masuk daftar pemain Al Ahly untuk laga tersebut, baik sebagai starter maupun dari bangku cadangan. Meski begitu, ia menilai peluang sang pemain untuk tampil sejak menit awal saat ini terbilang sulit, mengingat performa apik yang tengah ditunjukkan Omar El Saie.

Kekhawatiran Al Ahly terhadap Pyramids

Dalam konteks yang sama, Shobeir juga membahas suasana di internal Al Ahly menjelang laga besar tersebut. Ia menyebut ada kecemasan akibat kekuatan yang ditunjukkan Pyramids belakangan ini, termasuk kemampuan mereka meraih kemenangan bahkan di laga-laga ketika tidak tampil dalam performa terbaik.

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"Para pendukung Al Ahly sangat takut menghadapi laga ini, dan mereka memang punya alasan kuat, karena Pyramids tampil lebih dari luar biasa. Bahkan di pertandingan ketika mereka tidak dalam performa terbaiknya, mereka tahu cara memenangkannya," ujar mantan kiper Al Ahly tersebut.

Ia menambahkan bahwa Pyramids tengah menjalani periode yang luar biasa setelah sukses meraih kemenangan di berbagai kompetisi, baik Liga Primer Mesir, Piala Mesir, maupun Piala Liga, ditambah ajang Liga Champions Afrika. Hal ini mencerminkan stabilitas dan kepercayaan diri yang sedang dimiliki tim tersebut.

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Shobeir menilai Pyramids akan menjalani laga ini dengan kepercayaan diri tinggi, tetapi di saat yang sama tetap menyadari kualitas lawannya dan menghormati Al Ahly sebagai salah satu tim terkuat di sepak bola Mesir. Ia menegaskan pertandingan ini tidak akan mudah bagi kedua tim.

"Pyramids lebih unggul atas Al Ahly dalam beberapa waktu terakhir, tetapi Al Ahly punya sangat banyak senjata yang bisa digunakan untuk meraih kemenangan," lanjutnya.

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Wasit Asal El Salvador Pimpin Laga Besar

Di sisi lain, Komite Wasit Utama Federasi Sepak Bola Mesir yang dipimpin Essam Abdel Fattah mengumumkan penunjukan wasit internasional asal El Salvador, Ivan Barton, untuk memimpin duel Al Ahly kontra Pyramids.

Barton memiliki pengalaman internasional yang luas setelah memperoleh lencana internasional dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) pada 2018. Ia telah memimpin banyak laga besar, terutama di Piala Dunia 2022 di Qatar, saat ia memimpin pertandingan Jepang vs Jerman, Brasil vs Swiss, serta Inggris vs Senegal di babak 16 besar.

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Laga ini memiliki arti ganda. Kemenangan akan memberi Al Ahly kesempatan memangkas jarak dengan Pyramids menjadi hanya satu poin, sementara sang pemuncak klasemen berupaya memperlebar jarak dan semakin kokoh di puncak. Hasil pertandingan ini pun berpotensi memengaruhi peta persaingan dalam pekan-pekan berikutnya.