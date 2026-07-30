



"Bahwa kami tidak berhasil membawa pulang trofi itu merupakan kekecewaan yang sangat besar. Bukan seperti itu kami membayangkan penutupan Piala Dunia ini pada awal turnamen," tulis Olise. Prancis awalnya melaju dengan cara yang mengesankan di Piala Dunia, tetapi gagal di semifinal saat menghadapi juara dunia Spanyol.

Terlepas dari pencapaian olahraga tim, Olise "bangga telah mencatatkan rekor assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia". Pemain istimewa berusia 24 tahun itu membukukan total tujuh assist dan dengan demikian melampaui catatan terbaik Pele sebelumnya di Piala Dunia 1970 (enam).

Sebagai penutup, Olise berterima kasih kepada pelatih tim nasional yang akan pergi, Didier Deschamps: "Karena telah memungkinkan saya mendapatkan panggilan pertama ke tim nasional dan tetap percaya kepada saya bahkan di saat-saat tersulit. Untuk itu saya akan selalu berterima kasih kepada Anda, dan saya mendoakan yang terbaik untuk masa depan Anda, jalan apa pun yang mungkin Anda pilih." Masa depan Deschamps hingga saat ini masih belum jelas, Zinedine Zidane akan mengambil alih sebagai pelatih tim nasional Prancis.

Michael Olise tidak berkomentar soal Bayern Munich

Dalam pernyataannya, Olise juga tidak mengucapkan sepatah kata pun soal Bayern Munich serta rumor yang terus bergulir bahwa ia mengincar kepindahan ke Real Madrid. Dalam beberapa hari terakhir, seluruh petinggi klub Munich menegaskan bahwa penjualan Olise pada musim panas ini tidak mungkin terjadi. Kontraknya masih berlaku hingga 2029 dan akan diperpanjang.

Saat ini Olise sedang menjalani libur Piala Dunia yang diperpanjang. Sama seperti peserta semifinal lainnya, Dayot Upamecano dan Harry Kane, ia juga baru akan kembali berlatih bersama tim setelah tur Asia.