Manchester City hampir mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak bek internasional Kroasia, Josko Gvardiol, hingga Juni 2031, dalam kesepakatan yang mencakup kenaikan gaji yang signifikan.

Hal ini merupakan pukulan telak bagi Real Madrid dan Barcelona yang telah meningkatkan minat mereka terhadap pemain berusia 24 tahun tersebut dalam beberapa pekan terakhir, karena klub Inggris tersebut meyakini bahwa kesepakatan tersebut hampir rampung dan hanya tinggal menunggu persetujuan akhir untuk meresmikan perpanjangan kontrak tersebut.

Menurut pengungkapan jurnalis Italia spesialis transfer Fabrizio Romano, Manchester City dipenuhi optimisme setelah berminggu-minggu bernegosiasi dengan pemain Kroasia tersebut, yang dibeli klub Inggris itu seharga sekitar 90 juta euro dari RB Leipzig, menjadikannya bek termahal dalam sejarah, sementara stasiun radio "Cope" dari Catalunya beberapa hari lalu mengonfirmasi bahwa Barcelona juga tertarik pada pemain tersebut.

Kekecewaan Real Madrid

Perkembangan ini merupakan kemunduran besar bagi Real Madrid, yang menganggap Javi Gardíol sebagai prioritas utama untuk memperkuat barisan pertahanannya dalam proyek olahraga mereka; di mana klub Kerajaan ini mencari bek yang memiliki kemampuan bermain di posisi bek tengah dan bek kiri, dan itulah tepatnya kualitas yang dimiliki pemain Kroasia tersebut, yang telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bek terbaik di sepak bola Eropa berkat kelincahannya, kekuatan fisik, dan kemampuannya dalam mendistribusikan bola.