Kekecewaan besar bagi Kees Smit

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AZ harus bermain tanpa Kees Smit selama beberapa pekan ke depan. Gelandang itu mengalami kemunduran dalam pemulihannya sehingga untuk sementara harus menepi. Hal tersebut diumumkan klub asal Alkmaar itu melalui kanal resminya pada Sabtu.

Smit sudah absen saat timnas Belanda U-21 menang 3-0 atas timnas Denmark U-21 pada Jumat dalam leg pertama play-off kualifikasi Piala Eropa. Awalnya, masih ada harapan gelandang itu bisa tampil pada leg kedua hari Selasa, tetapi kini jelas bahwa pertandingan tersebut juga datang terlalu cepat baginya.

Gelandang itu sempat bergabung dengan skuad asuhan pelatih Michael Reiziger di Zeist pada Senin lalu. Setelah berunding dengan semua pihak terkait, diputuskan bahwa Smit untuk sementara akan memulihkan kebugarannya di AZ agar ia mungkin masih bisa bergabung dengan timnas Belanda U-21.

Namun, kemungkinan itu kini tertutup. Menurut AZ, pemulihan Smit mengalami kemunduran dan ia tidak akan bisa bermain selama beberapa pekan ke depan. Klub belum mengumumkan kapan tepatnya sang gelandang dapat kembali tampil.

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Absennya Smit bukan hanya menjadi pukulan bagi timnas Belanda U-21, melainkan juga bagi AZ. Klub asal Alkmaar itu menghadapi jadwal padat setelah jeda internasional, dan sang gelandang diperkirakan harus melewatkan sejumlah pertandingan penting.

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AZ akan kembali berlaga di liga dengan menghadapi Sparta Rotterdam, lalu bertemu Sparta Praha di Liga Europa. Setelah itu, mereka antara lain akan menghadapi PEC Zwolle, PSV, dan Sturm Graz. Pertandingan melawan Sturm Graz juga berlangsung di kompetisi Eropa.

Pertandingan melawan NEC, HSV Hoek di turnamen Piala Belanda Eurojackpot, dan Excelsior juga masuk dalam jadwal AZ dalam waktu dekat. Belum jelas pertandingan mana saja yang akan dilewatkan Smit karena AZ tidak menyebutkan tanggal pasti pemulihannya.

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Smit juga bukan satu-satunya pemain AZ yang harus melewatkan jeda internasional kali ini. Wouter Goes dan Rome-Jayden Owusu-Oduro juga tidak dapat bergabung dengan timnas Belanda U-21 karena masalah fisik.

Goes sudah cukup lama mengalami cedera dan menjalani pemulihan dalam beberapa pekan terakhir. Menurut AZ, proses rehabilitasi bek itu belum cukup jauh untuk membuatnya bisa kembali bermain. Sementara itu, Owusu-Oduro mengalami keluhan setelah pertandingan antara Jong AZ dan Almere City FC.

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Meski tiga pemain AZ tersebut absen, timnas Belanda U-21 berada dalam posisi yang sangat baik menjelang leg kedua melawan Denmark. Tim asuhan Reiziger menang 3-0 pada Jumat, dengan Elijah Dijkstra, Dave Kwakman, dan Ro-Zangelo Daal termasuk dalam susunan pemain inti. Pada Selasa, Belanda bisa memastikan tempat di Piala Eropa musim panas mendatang di Albania dan Serbia.