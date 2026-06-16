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Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kekecewaan baru... Tuchel merusak suasana liburan Arnold

England vs Croatia
England
Croatia
World Cup
T. Tuchel
T. Alexander-Arnold
T. Chalobah
Inggris
Kroasia
AS
Jerman

Penderitaan bek asal Inggris itu terus berlanjut

Pemain asal Inggris, Trent Alexander-Arnold, sedang mengalami masa-masa sulit, di mana musim buruknya semakin parah, baik secara individu maupun sebagai bagian dari tim Real Madrid, akibat tidak dimasukkannya namanya ke dalam skuad pelatih Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026.

Kesulitan Arnold bersama Real Madrid diperkirakan akan berlanjut di musim depan, terutama setelah klub tersebut merekrut bek kanan asal Belanda, Denzel Dumfries, atas permintaan pelatih baru José Mourinho.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa saat Arnold sedang berusaha menikmati liburannya bersama keluarganya, muncul secercah harapan bahwa mantan pemain Liverpool itu bisa masuk ke dalam skuad Timnas Inggris untuk Piala Dunia.

Hanya 24 jam sebelum pertandingan pembuka Inggris melawan Kroasia, dan dengan masih adanya kuota untuk mengganti pemain mana pun, Tino Leframmento—seorang bek kanan seperti dirinya—mengalami cedera, sehingga ia dicoret dari skuad The Three Lions di Piala Dunia.

Seharusnya Trent dipanggil untuk menggantikan Leframmento, namun Thomas Tuchel justru memilih memanggil bek Chelsea, Trevoh Chalobah (26 tahun), sebagai pengganti darurat.

World Cup
England crest
England
ENG
Croatia crest
Croatia
CRO

Chalobah adalah pemain yang mahir bermain di posisi bek sayap maupun bek tengah, dan Tuchel lebih memilihnya daripada Arnold.

Timnas Inggris akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 besok malam, Rabu, dengan menghadapi Kroasia, dalam kompetisi Grup 12 yang juga diikuti oleh Ghana dan Panama.

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