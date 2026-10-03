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Kekalahan telak: Prancis kembali gagal menghadapi Italia dalam hitungan jam

France vs Italy
France
Italy
UEFA Nations League A
Prancis
Italia

Les Bleus kembali gagal mengalahkan Azzurri

Keberuntungan tidak berpihak kepada tim-tim Prancis saat menghadapi tim-tim Italia dalam beberapa jam terakhir. Setelah tim nasional senior bermain imbang tadi malam, Jumat, di Stadion "de France" (1-1), tim nasional U-20 menyerah dengan skor telak hari ini, Sabtu, di hadapan Azzurri (0-3).

Setelah dua kekalahan sebelumnya dari Jerman (0-1) dan Inggris (2-1), anak-anak asuh pelatih Bernard Diomede meninggalkan kawasan La Nucia di Spanyol dengan tiga kekalahan beruntun.

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Winger muda Marseille, Tadjidine Mmadi (19 tahun), gagal mengeksekusi penalti yang berhasil ditepis kiper Italia sesaat sebelum akhir babak pertama, demikian dilansir surat kabar "L'Equipe" Prancis.

Pemain Italia, Emmanuele Raou, sebelumnya telah sukses mengonversi penalti seperempat jam sebelumnya untuk membuka gol pada menit ke-31, sebelum Mattia Mosconi menambah gol kedua pada menit ke-59, lalu Giacomo De Pieri menutup trigol itu pada masa injury time.

Prancis sendiri sempat unggul kemarin melalui bintang Bayern Munich, Michael Olise, lewat tembakan keras pada menit ke-55, sebelum Italia menyamakan kedudukan melalui bek Inter Milan, Alessandro Bastoni, pada menit ke-68, menyusul kesalahan gelandang Lucas Da Cunha dalam menjaga penguasaan bola.

Dengan hasil imbang ini, poin Prancis bertambah menjadi 7 poin di puncak Grup Satu, mengungguli Belgia di posisi kedua dengan 6 poin, dan Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sementara Turki berada di dasar klasemen tanpa poin.


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