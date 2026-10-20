Hansi Flick, pelatih Barcelona, tidak berusaha mencari-cari alasan usai kekalahan dari Paris Saint-Germain, sang juara bertahan Liga Champions Eropa, melainkan menyampaikan sebuah pengakuan yang mengejutkan.

Barcelona mempertahankan peluangnya hingga menit-menit akhir babak kedua, tetapi Paris Saint-Germain berhasil merebut kemenangan berharga dengan skor 4-2 dalam pertandingan yang digelar pada Selasa malam di Stadion "Parc des Princes" dalam laga puncak pekan ketiga fase liga turnamen benua tersebut.









Barca menelan kekalahan pertama mereka pada musim ini di seluruh ajang, setelah meraih poin sempurna dalam 11 laga pertama.

Namun, tim Catalan itu akan menghadapi pertandingan terberat musim ini melawan Real Madrid, pada hari Minggu mendatang dalam laga puncak LaLiga.

Usai laga melawan Paris Saint-Germain, Flick mengakui bahwa raksasa Prancis itu layak menang atas timnya.

Ia berkata dalam pernyataan seusai pertandingan, yang disorot oleh surat kabar Spanyol "AS", "Ini pertandingan yang luar biasa dari kedua tim, tetapi Paris Saint-Germain membuktikan bahwa mereka lebih baik dari kami."

Mengenai penampilan Barcelona di babak kedua, pelatih asal Jerman itu menyoroti bahaya transisi serangan yang dimiliki Paris, seraya menjelaskan bahwa timnya menderita secara fisik selama menit-menit akhir.

Ia menambahkan, "Paris memiliki kualitas besar dalam transisi, dan kami juga tidak dalam kondisi fisik terbaik selama 10 menit terakhir. Ini bukan alasan, tetapi kami tidak mendapatkan persiapan terbaik untuk pertandingan ini."

Flick menegaskan perlunya meninjau apa yang telah terjadi, dengan mengatakan bahwa tim dituntut untuk menganalisis penampilan, memperbaiki kesalahan, dan menampilkan level yang lebih baik pada pertandingan-pertandingan mendatang.

Cedera Olmo memicu kekhawatiran

Pelatih Barcelona itu juga menyinggung kondisi Dani Olmo, yang mengalami benturan selama pertandingan dan merasakan nyeri, seraya menegaskan bahwa penentuan jenis cedera masih membutuhkan waktu untuk ditunggu.

Flick berkata, "Olmo mengalami benturan dan merasakan nyeri, dan kami harus menunggu."

Pelatih asal Jerman itu tidak memberikan rincian tambahan mengenai tingkat keparahan cedera atau kemungkinan durasi absennya sang pemain, sambil menunggu kejelasan kondisinya.

Pujian khusus untuk Xavi Espart

Di sisi lain, Flick tak lupa memuji level yang ditampilkan pemain muda Xavi Espart, setelah ia mendapat kesempatan tampil menghadapi salah satu tim terkuat di Eropa.

Pelatih asal Jerman itu berkata, "Ia tampil luar biasa, dan sungguh mengagumkan apa yang ia tampilkan setiap kali bermain."