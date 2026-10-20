Hansi Flick, pelatih Barcelona, tidak berusaha mencari-cari alasan setelah kekalahan dari Paris Saint-Germain, sang juara bertahan Liga Champions Eropa, melainkan menyampaikan pengakuan yang mengejutkan.

Barcelona mempertahankan peluangnya hingga menit-menit akhir babak kedua, tetapi Saint-Germain berhasil merebut kemenangan berharga dengan skor 4-2 dalam laga yang digelar pada Selasa malam di Stadion Parc des Princes dalam laga puncak matchday ketiga fase liga turnamen benua tersebut.

Barca menerima kekalahan pertama di musim ini di seluruh ajang, setelah sebelumnya meraih hasil sempurna dalam 11 pertandingan pertamanya.

Namun, tim Catalan itu akan menghadapi laga terberat musim ini melawan Real Madrid, Minggu mendatang dalam laga puncak LaLiga.

Usai laga melawan Paris Saint-Germain, Flick mengakui bahwa raksasa Prancis itu layak mengalahkan timnya.

Ia berkata dalam pernyataan seusai pertandingan, yang disorot oleh surat kabar Spanyol "AS", "Ini adalah pertandingan yang luar biasa dari kedua tim, tetapi Paris Saint-Germain membuktikan bahwa mereka lebih baik dari kami."

Mengenai penampilan Barcelona di babak kedua, pelatih asal Jerman itu menyoroti bahaya dari transisi serangan yang dimiliki Paris, seraya menjelaskan bahwa timnya menderita secara fisik pada menit-menit akhir.

Ia menambahkan, "Paris memiliki kualitas yang besar dalam transisi, dan kami juga tidak berada dalam kondisi fisik terbaik selama 10 menit terakhir. Ini bukan alasan, tetapi kami tidak mendapatkan persiapan terbaik untuk pertandingan ini."

Flick menegaskan perlunya meninjau apa yang terjadi, dengan mengatakan bahwa tim dituntut untuk menganalisis penampilan, bekerja memperbaiki kesalahan, dan menampilkan level yang lebih baik dalam pertandingan-pertandingan mendatang.

Cedera Olmo picu kekhawatiran

Pelatih Barcelona itu menyinggung kondisi Dani Olmo, yang mengalami benturan selama pertandingan dan merasakan nyeri, seraya menegaskan bahwa penentuan jenis cedera masih harus menunggu.

Flick berkata, "Olmo mengalami benturan dan merasakan nyeri, dan kami harus menunggu."

Pelatih asal Jerman itu tidak memberikan rincian tambahan mengenai tingkat keparahan cedera atau kemungkinan durasi absennya pemain tersebut, sambil menunggu kejelasan kondisinya.

Pujian khusus untuk Xavi Espart

Di sisi lain, Flick tak lupa memuji level yang ditampilkan pemain muda Xavi Espart, setelah ia mendapat kesempatan tampil melawan salah satu tim terkuat Eropa.

Pelatih asal Jerman itu berkata, "Ia tampil dengan pertandingan yang luar biasa, dan apa yang ia tunjukkan setiap kali bermain sungguh menakjubkan."