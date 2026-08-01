Kekalahan mengejutkan menyingkirkan Mesir dari Piala Afrika Wanita

Timnas Mesir tersingkir dari ajang Piala Afrika Wanita, setelah menelan kekalahan kedua secara beruntun di babak fase grup.

Timnas Mesir mengawali turnamen dengan kekalahan telak dari Zambia dengan skor enam gol tanpa balas, sebelum kembali tumbang dari Malawi dengan skor 1-3 pada Sabtu malam.

Malawi pun menambah koleksi poinnya menjadi 6 di puncak Grup Ketiga, sementara Timnas Mesir tetap tanpa poin di dasar klasemen.

Situs CAF mengulas sejumlah momen penting laga Mesir kontra Malawi dalam pertandingan Grup Ketiga turnamen yang saat ini digelar di Maroko.

Timnas Mesir memiliki peluang nyata pertama pada menit ke-16, ketika Christina Salama melepaskan tembakan yang melewati tepi gawang, sebelum Malawi membalas melalui Faith Chinzimu yang lolos di belakang lini pertahanan, namun kiper Mesir keluar tepat waktu dan menggagalkan upaya tersebut.

Chawinga dengan cepat mengancam gawang Mesir lewat tembakan keras yang dihalau kiper menjadi sepak pojok, sebelum ia memainkan peran menentukan dalam gol pembuka pada menit ke-35, setelah memberikan umpan matang kepada Rose Kadzere yang menuntaskan serangan dari jarak dekat ke dalam gawang.

Menjelang akhir babak pertama, Malawi memperbesar keunggulan lewat gol kedua, ketika Chinzimu menyambut bola dan langsung menceploskannya ke dalam gawang, setelah kiper sebelumnya sempat menepis upaya sundulan pertamanya.

Timnas Mesir memasuki babak kedua dengan tekad yang lebih besar, dan mendapat dorongan kuat setelah wasit mengeluarkan kartu merah kepada Rose Alofandika akibat menjatuhkan Habiba Hafez yang sedang menuju ke arah gawang.

Meski kalah jumlah pemain, Malawi terus menciptakan ancaman melalui serangan balik, dan menambah gol ketiga pada menit ke-68, setelah Kadzere berubah menjadi pengatur serangan dan memberikan umpan cerdik kepada Chawinga, yang mencetak gol lewat sundulan menukik melewati kiper yang sudah maju.

Timnas Mesir membalas dengan cepat, ketika pemain pengganti Eman Kassem memperkecil ketertinggalan lewat sundulan matang, setelah menorehkan sentuhannya begitu masuk ke lapangan.

Para pemain Mesir menekan mencari gol kedua yang bisa mengembalikan tim ke atmosfer pertandingan, namun pertahanan Malawi yang rapi menggagalkan seluruh upaya tersebut, sementara serangan balik yang dipimpin bintang bersinar Chawinga tetap menjadi sumber ancaman yang terus-menerus.

Malawi kini sangat dekat untuk lolos ke babak delapan besar, sebelum menghadapi Zambia pada penutup fase grup. Sebaliknya, Timnas Mesir akan menghadapi Nigeria, sang juara bertahan, pada laga terakhir.