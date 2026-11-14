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Bintang Brasil masa lalu, Romario, melancarkan serangan tajam kepada pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, yang menukangi timnas Brasil, dengan menuntut pemecatannya seketika, menyusul kekalahan dari Jepang dengan skor 3-2, dalam laga persahabatan yang mempertemukan kedua tim di kota Singapura.

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Ia menilai bahwa pelatih tersebut hingga kini belum menunjukkan apa pun yang membuktikan kemampuannya memimpin timnas Samba, kendati rekam jejaknya penuh dengan pencapaian bersama klub-klub.

Pernyataan Romario itu disampaikan melalui akun resminya di situs “Instagram”, di mana ia melancarkan kritik langsung kepada Ancelotti, dengan menilai bahwa sejarah kepelatihannya yang besar tidak cukup untuk membenarkan kelanjutan proyek saat ini.

Mantan penyerang itu mengatakan bahwa pelatih asal Italia tersebut merupakan salah satu pelatih terhebat dalam sejarah sepak bola, tetapi ia meraih posisi itu di level klub, sementara bersama timnas Brasil hingga kini ia belum menampilkan level yang diharapkan darinya.

Romario tidak hanya menyerang sang direktur teknik, tetapi juga mengarahkan kritiknya kepada presiden Federasi Sepak Bola Brasil, menuntutnya untuk turun tangan dan mengambil keputusan tegas.

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Ia menyampaikan pesan bernada keras kepada presiden federasi, menyerukannya untuk bersikap berani dan mengakhiri kontrak dengan Ancelotti, seraya memperingatkan bahwa berlanjutnya situasi saat ini dapat membuat timnas menghadapi lebih banyak kegagalan.

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Romario mengatakan bahwa kostum timnas Brasil tidak seharusnya menjadi ajang eksperimen atau keputusan yang tidak diperhitungkan, seraya menegaskan bahwa para suporter sudah benar-benar menderita akibat hasil-hasil yang mengecewakan.

Ia menambahkan bahwa negaranya tidak mampu menanggung kehilangan sebuah peluang baru di Piala Dunia, seraya menuntut Ancelotti untuk kembali melatih klub jika ingin melanjutkan kariernya, alih-alih terus memimpin timnas.

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Di sisi lain, Ancelotti berbicara tentang insiden pengusirannya selama pertandingan, menjelaskan bahwa wasit mengeluarkan kartu merah kepadanya karena ketidakmampuannya mengendalikan bangku cadangan.

Pelatih asal Italia itu menyatakan bahwa seluruh pemain berada di dalam lapangan pada saat itu, dengan menilai bahwa keputusan wasit muncul berlatar belakang insiden tersebut, tanpa menimpakan seluruh tanggung jawab kepada wasit.

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Ancelotti menyatakan penyesalannya atas kekalahan itu, tetapi ia mengimbau untuk melihat juga sisi-sisi positif dalam penampilan timnas, menjelaskan bahwa sejumlah pemain yang menjalani penampilan pertama mereka menunjukkan level yang baik.

Ia menambahkan bahwa Brasil tampil dengan citra yang cukup baik selama 70 menit, sebelum hasilnya terpengaruh oleh insiden perwasitan yang tidak diikuti tiupan peluit wasit. Namun, ia mengakui bahwa hal itu bukan merupakan kesalahan wasit, dan ia menggambarkan laga tersebut sebagai pertemuan berlevel tinggi, seraya menunjukkan bahwa wasit tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin pertandingan sebesar ini.

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Timnas Brasil dijadwalkan menjalani pertandingan berikutnya pada hari Selasa, ketika menghadapi timnas Singapura dalam pertemuan pertama yang mempertemukan kedua tim, di tengah prediksi bahwa Ancelotti akan melakukan lebih banyak uji coba.

Pertandingan ini berlangsung menyusul kekalahan dari Jepang dan kritik tajam yang dilontarkan Romario, sehingga menempatkan pelatih asal Italia itu pada sebuah ujian baru, di saat pertanyaan-pertanyaan terus berlanjut mengenai pilihan-pilihan teknisnya dan kemampuannya membangun tim yang mampu bersaing pada ajang-ajang mendatang.