Kekacauan Vinicius: Kasus Perwasitan Unik dalam Sejarah LaLiga

Liga Spanyol menyaksikan sebuah kejadian aneh dan tak pernah terjadi sebelumnya, dengan bintang Brasil Vinicius Junior, penyerang Real Madrid, sebagai tokoh utamanya, setelah ia diusir dari lapangan dalam laga melawan Villarreal pada Sabtu malam dalam pekan kedelapan LaLiga.

Real Madrid mengalahkan Villarreal dengan satu gol tanpa balas yang dicetak pemain Pantai Gading Yan Diomande pada menit ke-62.









Kemudian pada menit ke-72, Vinicius diusir setelah wasit menganulir golnya, akibat tindakan kasarnya tanpa bola terhadap Nathan Salibah, pemain Villarreal, dalam situasi yang berujung pada gol tersebut, di mana ia menjambak rambut pemain itu dengan keras, sehingga Los Blancos harus menyelesaikan sekitar 20 menit dengan sepuluh pemain.

Akun statistik "Mister Chip" menyebutkan bahwa kasus ini unik, dengan mengatakan: "Untuk pertama kalinya sejak penggunaan teknologi video di LaLiga, seorang pencetak gol diusir dan golnya dianulir dalam situasi yang sama".





Dengan kemenangan ini, Real Madrid sementara naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Spanyol dengan 18 poin, dan akan menjalani laga berikutnya menghadapi Sevilla pada pekan kesembilan kompetisi.

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