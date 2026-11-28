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Tinjauan internal atas keputusan wasit dalam laga Al-Ahli melawan Al-Nassr menghadirkan kejutan terkait salah satu momen yang memengaruhi hasil pertandingan. Komite Wasit Utama Federasi Sepak Bola Arab Saudi menyimpulkan bahwa penalti yang diperoleh tim asal Jeddah itu dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk mereka tidak sah.

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Menurut laporan surat kabar "Al-Riyadiyah" yang mengutip sumber-sumbernya, Komite Wasit yang dipimpin Manuel Navarro asal Swiss memberi tahu para wasit Liga Roshn dalam sesi peninjauan keputusan wasit bahwa keputusan memberikan penalti kepada Al-Ahli pada menit ke-67 tidak tepat.

Momen tersebut terjadi setelah kontak antara Abdullah Al-Hamdan, penyerang Al-Nassr, dan Merih Demiral, bek Al-Ahli, di dalam kotak penalti. Wasit VAR asal Argentina, Salomé Di Iorio, kemudian turun tangan dan meminta rekan senegaranya, wasit utama Facundo Tello, meninjau kejadian itu melalui layar monitor, hingga Tello akhirnya memutuskan memberikan penalti.

Penyerang asal Inggris Ivan Toney sukses mengonversi penalti tersebut menjadi gol yang membawa Al-Ahli unggul 2-1. Setelah itu, Al-Ahli terus mendominasi dan memastikan kemenangan 3-1. Namun, penilaian Komite Wasit setelah laga justru bertolak belakang dengan keputusan wasit pertandingan.

Sikap Komite terhadap Gol Demiral yang Dianulir

Di sisi lain, Komite Wasit mendukung keputusan menganulir gol yang dicetak bek asal Turki Merih Demiral untuk Al-Ahli pada menit ke-30, dan menilai keputusan wasit dalam situasi tersebut sudah benar.

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Sumber-sumber tersebut menyebutkan bahwa komite menayangkan kedua momen itu kepada para wasit sebagai bagian dari proses evaluasi internal dan meminta mereka memberikan suara atas kedua keputusan tersebut. Hasilnya menunjukkan mayoritas mendukung keputusan wasit utama dalam kedua situasi, meskipun penilaian akhir komite menganggap penalti untuk Al-Ahli tidak sah.

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Tinjauan ini membuka perdebatan mengenai keputusan-keputusan wasit dalam pertandingan tersebut, terutama karena penalti itu datang pada momen penting dan membantu Al-Ahli unggul dalam laga yang kemudian dimenangi dengan selisih dua gol.

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Dua Penalti dalam Laga Seru

Pertandingan antara kedua tim, yang merupakan laga tunda dari pekan kesembilan, diwarnai dua penalti. Penalti pertama diberikan kepada Al-Nassr, tetapi gagal dimanfaatkan Cristiano Ronaldo asal Portugal, sedangkan penalti kedua untuk Al-Ahli sukses dieksekusi Ivan Toney, sebelum laga berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk tim asal Jeddah tersebut.

Dengan demikian, keputusan wasit dalam pertandingan itu kembali menjadi sorotan setelah penilaian yang dilakukan komite, terutama penalti yang dikonversi Toney menjadi gol kedua Al-Ahli, meskipun hasil akhir laga tidak berubah.