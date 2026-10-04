Bintang asal Uruguay, Fede Valverde, menolak hengkang dari skuad Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2026, meski kontraknya masih berlaku hingga 2029.

Jaringan Defensa Central menurunkan pernyataan jurnalis Miguel Latigo Serrano, yang bekerja di surat kabar OK Diario, soal kabar di balik langkah Los Blancos menjual Valverde pada bursa transfer lalu.

Serrano berkata, "Real Madrid ingin menjual Valverde musim panas ini. Namun yang terjadi adalah sang pemain, dalam menjalankan hak ketenagakerjaannya untuk memenuhi kontraknya, mengatakan sesuatu yang kurang lebih berarti bahwa ia tidak akan pergi dalam kondisi apa pun."

Valverde terlibat perselisihan dengan Tchouameni, yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Perdebatan sengit di antara keduanya berakhir dengan benturan, saat pemain asal Prancis itu melayangkan pukulan keras ke rekan setimnya.

Valverde terpaksa mendapat perawatan dari para dokter, yang mendiagnosis cederanya sebagai gegar otak. Pemain asal Uruguay itu absen pada sejumlah pertandingan, sebelum kembali pada pekan-pekan terakhir La Liga dengan plester kecil menutupi luka di dahinya.

Usai insiden ini, Real Madrid membuka investigasi disipliner terhadap Valverde dan Tchouameni, serta menjatuhkan denda yang mencapai 500 ribu euro, sebuah preseden pertama dari jenisnya di tubuh Los Blancos. Peran kedua pemain lini tengah itu menuai kritik luas saat itu, dan sebagian suporter tim menuntut keduanya hengkang pada bursa transfer musim panas. Namun hal itu tidak terjadi, dan pelatih José Mourinho menjadi orang pertama yang menyambut gembira kemungkinan mengandalkan Valverde dan Aurelien di dalam skuadnya.

Menurut Serrano, Valverde mungkin menjadi salah satu alasan yang menghalangi kepindahan Rodri ke Real Madrid pada musim panas ini.

Pewarta media yang memiliki kanal di situs YouTube dengan lebih dari 50 ribu pelanggan itu berkata, "Di klub, mereka bergerak terlambat untuk Rodri, karena mereka tidak percaya padanya, karena itu adalah transfer yang datang sebagai respons atas keinginan suporter, sebuah transfer berdasarkan jajak pendapat."

Ia melanjutkan, "Mereka ingin menjual Valverde, tetapi ia tidak ingin pergi. Dan dengan demikian Real Madrid mendapati dirinya terpaksa mempertahankan Valverde."

Namun kenyataannya Real Madrid memang telah bergerak untuk merekrut Rodri, menurut keterangan yang disampaikan sendiri oleh mantan pemain Manchester City itu.

Rodri berkata dalam pernyataan kepada radio Cadena COPE, "Dari posisi saya, saya harus mengatakan bahwa Real Madrid menunjukkan ketertarikannya sejak momen pertama, bahwa mereka bersikap dengan sangat baik, dan tawaran yang diajukan bertujuan untuk merekrut sang pemain, dan saya juga ingin memperjelas hal itu."

Bahkan Mourinho secara terbuka menyatakan bahwa Real Madrid bersikukuh untuk merekrut Rodri, tetapi keraguan sang pemain menjadi penghalang bagi rampungnya kepindahannya ke Stadion Santiago Bernabeu.



