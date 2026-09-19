Todd Boehly, mantan pemilik Chelsea, berusaha mendatangkan bintang Portugal Cristiano Ronaldo, selama periode keduanya bersama Manchester United, sebelum kepindahannya ke Al Nassr Arab Saudi.

Situs "The Athletic" menyebutkan bahwa Boehly ketika itu bertemu dengan agen pemain Jorge Mendes di Portugal, dan keluar dari pertemuan tersebut dengan minat yang sangat besar terhadap kemungkinan mendatangkan Ronaldo.

Saat itu, Ronaldo tidak puas selama periode keduanya bersama Manchester United, tetapi Thomas Tuchel, pelatih Chelsea kala itu, dalam beberapa kesempatan menegaskan penolakan kerasnya terhadap kesepakatan apa pun untuk mendatangkan penyerang Portugal tersebut.

Ketegangan dengan Tuchel pun meningkat, setelah Boehly gagal mendatangkan satu pun dari Matthijs de Ligt, Raphinha, Frenkie de Jong, dan Presnel Kimpembe.

Terdapat kesepakatan yang lebih besar terkait Raheem Sterling, yang negosiasi untuk mendatangkannya dari Manchester City dipimpin langsung oleh Boehly, dalam kesepakatan senilai 47,5 juta pound sterling.

Dalam pernyataannya pada sebuah acara Februari lalu, Boehly mengakui bahwa strategi rekrutmennya tidak cukup ilmiah.

Ia berkata, "Saya mendapati diri saya terjebak dalam posisi direktur olahraga sementara selama musim panas, tanpa tahu apa yang membuat seorang pemain sepak bola menjadi bagus. Tetapi saya tahu bahwa Marc Cucurella, jika Manchester City menginginkannya, maka saya juga menginginkannya. Sesederhana itu."

Todd Boehly mundur dari posisi direktur olahraga sementara Chelsea pada Januari 2023.

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