Kejutan: teman Yamal di balik gaya selebrasinya yang terkenal 304

Lamine Yamal, bintang Barcelona, memulai musim ini dengan level setinggi mungkin, menegaskan bahwa ia kembali menampilkan performa besar, sesuatu yang tidak mampu ia tunjukkan secara penuh selama Piala Dunia 2026.

Di luar lapangan sepak bola, Yamal selalu mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang sama, yaitu kedua orang tuanya, Mounir Nasraoui dan Sheila Ebana; kekasih barunya, Ines Garcia; sepupunya, Mohamed Abd; dan sahabat terbaiknya sejak kecil, Sohaib, yang berbicara tentang hubungannya dengan sang pemain dalam program TardeAR.

Surat kabar Sport mengutip pernyataan sahabat Yamal, yang tidak ragu mengungkap sifat asli bintang Barcelona itu, jauh dari sorotan.

Ia berkata dalam program Mediaset, yang dipandu jurnalis Ana Rosa Quintana, "Setiap kali ada kesempatan, kami bersama-sama. Ia seperti saudaraku."

Pada satu bagian percakapan, Sohaib mengungkapkan bahwa ia mengenal Lamine sejak mereka masih anak-anak, di mana persahabatan mereka tumbuh di salah satu taman di Rocafonda.

Ia melanjutkan, "Sejak ia berusia enam tahun, ia sudah bermain sepak bola, dan sudah jelas apa yang ia miliki. Aku bilang kepadanya bahwa jika ia mau, ia akan menjadi pemain terbaik di dunia, tetapi ia harus menyadari hal itu."

Di sisi lain, Sohaib mengakui bahwa kesuksesan yang diraih Lamine sama sekali tidak mengubah kepribadian atau cara bergaulnya.

Pemilik nomor punggung 10 di klub Katalan itu selalu berusaha, setiap kali ada kesempatan, untuk merayakan gol-golnya dengan membentuk angka 304 sebagai penghormatan kepada Rocafonda, karena angka tersebut mewakili tiga angka terakhir dari kode pos kawasan tersebut.

Sohaib mengungkapkan bahwa ide merayakan dengan angka 304 pada awalnya merupakan saran darinya, dan ia berkata, "Waktu itu ada pertandingan Copa del Rey di level kelompok usia muda. Kami berada di kawasan itu, dan ia ingin membuktikan diri. Saat itu aku menyuruhnya melakukan gerakan 304, karena kami selalu menyebut angka itu. Ia menyukai gerakan tersebut dan mempertahankannya sejak saat itu."

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