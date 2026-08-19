Rodri mencuri perhatian dalam penampilan perdananya di hadapan suporter Barcelona, setelah mendapat sambutan luar biasa saat pengenalan para pemain di Stadion "Spotify Camp Nou" beberapa saat sebelum dimulainya pertandingan melawan Al Ahly Mesir dalam turnamen persahabatan Joan Gamper, di saat Frenkie de Jong justru menjalani momen paling sulit, setelah cemoohan lebih mendominasi ketimbang tepuk tangan yang mengiringi pengenalan dirinya.

Rodri, yang mengenakan kaus bernomor 16, menjadi pemain yang paling banyak menerima sorakan dari suporter selama seremoni pengenalan tim, sebuah indikasi awal betapa besarnya antusiasme yang ditimbulkan oleh transfer kepindahannya ke klub Catalan tersebut.

Rodri Mencuri Perhatian dari Semua Orang

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Rodri memasuki lapangan bersama Dani Olmo, dan begitu suporter mengenali sang pendatang baru, sorakan dan tepuk tangan pertama pun langsung mengalir untuknya yang mengenakan kaus Barcelona.

Di antara ribuan kaus yang bertuliskan nama Lamine Yamal dan Pedri, sudah terlihat pula beberapa kaus Barcelona yang bertuliskan nama Rodri, cerminan jelas dari besarnya ekspektasi yang menyelimuti transfer ini.

Sejak momen ia memasuki lapangan, gelandang asal Spanyol itu tampak terharu dengan atmosfer di "Spotify Camp Nou", dan terus mengarahkan pandangannya ke tribun selama seremoni pengenalan, sebelum akhirnya mendapat sambutan terbesar di antara seluruh pemain tim.

Tampaknya Rodri tidak sekadar memasuki ruang ganti Barcelona sebagai transfer baru, melainkan sebagai salah satu pemain yang diharapkan mengemban peran kepemimpinan di dalam tim yang muda dan penuh ambisi, sesuatu yang juga tercermin dari cara tenang dan penuh percaya diri saat ia berbicara dalam pengenalan dirinya.

De Jong di Sisi Lain

Jika Rodri menjalani malam yang luar biasa, maka Frenkie de Jong melewati momen paling sulit selama seremoni pengenalan.

"Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa gelandang asal Belanda itu menerima cemoohan yang lebih banyak ketimbang tepuk tangan, sebuah reaksi suporter yang tampaknya berkaitan dengan penjelasannya soal cederanya selama Piala Dunia, yang akan membuatnya absen bersama tim pada paruh pertama musim ini.

De Jong sebelumnya kehilangan ban kapten Barcelona untuk sementara waktu, yang semakin memperkeras reaksi suporter terhadapnya saat ia tampil di lapangan.

Flick Menyapa Suporter dengan Bahasa Catalan

Hansi Flick menjadi orang pertama yang memegang mikrofon di hadapan suporter, dalam sebuah momen yang membawa sisi emosional khusus bagi pelatih asal Jerman itu.

Meski konferensi persnya masih tetap digelar dalam bahasa Inggris, Flick mengejutkan suporter dengan menggunakan kalimat-kalimat berbahasa Catalan, dan ia juga mengenang mendiang ayahnya yang meninggal musim lalu, seraya menyebut bahwa dari hari yang sulit itu ia mengingat dukungan dan kehangatan yang ia terima dari keluarga besar Barcelona.

Flick berkata: "Dari lubuk hati saya, terima kasih banyak untuk kalian," sebelum menyampaikan terima kasih kepada Joan Laporta dan Deco atas kerja yang mereka lakukan dalam membangun tim, sembari berjanji untuk bersaing memperebutkan seluruh gelar.

Ia menutup pesannya dengan kalimat yang membawa semangat kebersamaan yang kental: "Bersama kita lebih kuat."

Raphinha Membakar Semangat Suporter

Sejumlah pemain juga mendapat sambutan besar, terutama Fermin Lopez, Dani Olmo, dan Lamine Yamal, di samping Raphinha, yang mengemban tugas berbicara sebagai kapten tim pada kesempatan ini.

Bintang asal Brasil itu berupaya membakar kembali semangat suporter, menegaskan bahwa segala sesuatu dimulai lagi dari awal seiring dimulainya musim ini.

Raphinha mengawali pidatonya dengan menyampaikan pesan kepada rekan setimnya, Roony Bardghji, yang mengalami cedera serius, dan ia juga memberi selamat kepada para pemain Barcelona yang menjadi juara Piala Dunia.

Pada saat yang sama, ia menyampaikan pesan kepada para pendatang baru, mengingatkan mereka akan besarnya tanggung jawab yang menyertai kaus Barcelona, dengan berkata: "Mengenakan lambang ini adalah tanggung jawab yang sangat besar."

Dengan kata-kata dan kehadirannya, Raphinha berhasil menularkan semangat ke tribun, dalam sebuah malam ketika Barcelona ingin mengumumkan dimulainya sebuah babak baru, dengan Rodri sebagai judul utamanya.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

