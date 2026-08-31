"Kejutan seketika": Araujo tentukan perbedaan antara LaLiga dan Premier League

Liverpool merekrut Ronald Araujo dari Barcelona pada musim panas ini, menyusul kepergian Konate ke Real Madrid, guna memberikan dukungan di sisi kanan pertahanan, mengingat Frimpong belum tampil sesuai harapan.

Setelah hasil imbang Liverpool melawan Nottingham Forest (2-2), Araujo berbicara tentang adaptasinya dengan Liga Primer Inggris.

Araujo berkata: "Sejak mengenakan seragam Liverpool, saya menyadari kenyataan Liga Primer Inggris. Ini memiliki tempo yang benar-benar berbeda: semangat yang luar biasa, benturan fisik, dan tidak ada ruang untuk berpikir".

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Ia melanjutkan dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato": "Pada beberapa pertandingan pertama, ketika saya masuk sebagai pemain pengganti menghadapi tim seperti Newcastle dan Nottingham Forest, saya cepat menyadari bahwa Anda harus dalam konsentrasi penuh begitu kaki Anda menyentuh lapangan".

Kemudian bek berusia 27 tahun itu menambahkan: "Tidak diragukan lagi bahwa Liga Spanyol tidak pernah bisa dianggap remeh. Ini adalah liga yang menonjol dengan taktik yang menakjubkan dan kejeniusan teknis, dan saya banyak belajar dari meraih gelar di sana. Namun Liga Primer Inggris berada di level lain sama sekali dalam hal kekuatan fisik dan kecepatan. Saya yakin sepenuhnya bahwa jika seorang bek mampu membuktikan dirinya di level ini, menegaskan keberadaannya, bertahan menghadapi pertarungan mingguan, dan bersinar di Inggris, maka ia bisa kembali ke Liga Spanyol dan mendominasinya tanpa kesulitan sama sekali".

Araujo menutup: "Setiap menit yang saya habiskan di sini bagaikan sebuah pertarungan, dan saya siap berjuang demi tempat saya di Anfield".

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