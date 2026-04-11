Kejutan... Schlueterbeck bisa pindah ke Real Madrid meski kontraknya telah diperpanjang!

Meskipun telah menandatangani kontrak baru dengan Borussia Dortmund, pemain internasional Jerman Nico Schlotterbeck tetap membuka peluang untuk pindah ke salah satu klub raksasa Eropa, menurut laporan media.

Menurut surat kabar Jerman "Bild", kontrak baru Schlotterbeck memuat beberapa ketentuan, terutama klausul pelepasan yang relatif rendah, yaitu berkisar antara 50 hingga 60 juta euro, yang membuat kemungkinan kepergiannya tetap terbuka.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa sang pemain menargetkan klub-klub seperti Bayern Munich dan Real Madrid sebagai pilihan potensialnya di masa depan.

Borussia Dortmund baru-baru ini mengumumkan perpanjangan kontrak bek Jerman (26 tahun) hingga tahun 2031, di saat media mengaitkannya dengan kepindahan ke Real Madrid, selama bursa transfer musim panas mendatang.

Perlu diingat bahwa pemain tersebut bergabung dengan Dortmund dari Freiburg pada musim panas 2022, dan sejak saat itu menjadi salah satu pilar utama, di mana ia telah tampil dalam 155 pertandingan resmi bersama The Black and Yellows, mencetak 10 gol dan memberikan 18 assist, serta tampil dalam 25 pertandingan bersama tim nasional Jerman.