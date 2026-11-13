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Pelatih Timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, membuat kejutan kepada bintangnya, Saud Abdulhamid, bek Lens dari Prancis, selama laga uji coba melawan Korea Selatan, di ibu kota Qatar, Doha.

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Timnas Arab Saudi akan bertemu Korea Selatan, hari Jumat ini, di Stadion Jassim bin Hamad di ibu kota Qatar, Doha, dalam laga uji coba pertama mereka selama jeda internasional saat ini sebagai persiapan menghadapi agenda mendatang.

Susunan pemain inti menampilkan absennya Saud Abdulhamid, di mana Donis menempatkannya di bangku cadangan, dan memasang Mohammed Abu Al-Shamat, bintang Al-Qadsiah, sebagai starter di posisi bek kanan, setelah sebelumnya mengandalkannya sebagai sayap di beberapa laga sebelumnya.

Selain Abu Al-Shamat, Mutaib Al-Harbi, pemain Al-Hilal, akan menjadi bek kiri, sementara duet Abdulelah Al-Amri dan Hassan Tambakti melengkapi lini belakang di jantung pertahanan.

Pelatih asal Yunani itu memutuskan untuk mengandalkan 3 pemain di lini tengah, dipimpin oleh Abdullah Al-Khaibari, bintang Al-Nassr, ditambah duet Al-Hilal, yakni Mohammed Kanno dan Nasser Al-Dawsari.

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Donis terpaksa melakukan perubahan besar di lini serang, di mana sementara Abdullah Al-Hamdan hadir secara normal, ia dibantu dari belakang oleh duet Mohammed Al-Qahtani dan Marwan Al-Sahafi, di tengah absennya Salem Al-Dawsari dan Hamam Al-Hammami karena cedera.

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Berikut susunan pemain timnas Arab Saudi:

Penjaga gawang: Mohammed Al-Owais

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Lini pertahanan: Mohammed Abu Al-Shamat - Hassan Tambakti - Abdulelah Al-Amri - Mutaib Al-Harbi

Lini tengah: Abdullah Al-Khaibari - Mohammed Kanno - Nasser Al-Dawsari

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Lini serang: Marwan Al-Sahafi - Abdullah Al-Hamdan - Mohammed Al-Qahtani

Perlu dicatat bahwa pertandingan ini akan menjadi yang ke-19 yang mempertemukan timnas Arab Saudi dan Korea Selatan di level uji coba maupun resmi, sejak pertemuan pertama mereka pada tahun 1980.

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Dalam 18 pertandingan sebelumnya, timnas Arab Saudi meraih 5 kemenangan, berbanding 6 pertandingan yang dimenangi timnas Korea, sementara 7 pertandingan lainnya berakhir imbang.

Namun, kemenangan terakhir Arab Saudi terjadi 21 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2005, ketika mengalahkan Korea Selatan dalam laga kandang dan tandang dengan skor 2-0 dan 1-0 di kualifikasi Piala Dunia 2006.

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Sejak saat itu, kedua tim telah memainkan 6 pertandingan, dan Arab Saudi tidak berhasil memenangi satu pun dari laga tersebut, di mana timnas Korea berhasil menang dalam dua pertandingan, sementara 4 pertandingan berakhir imbang.

Di level uji coba, kedua tim akan memainkan pertandingan ketujuh di antara mereka, di mana rangkaian tersebut dimulai sejak tahun 1980, dan keunggulan berada di pihak timnas Korea dalam dua kesempatan, berbanding satu-satunya kemenangan Arab Saudi, sementara 3 pertandingan berakhir imbang.

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Kemenangan paling menonjol timnas Arab Saudi atas Korea terjadi di semifinal Piala Asia 2000, ketika Talal Al-Meshal mencetak dua gol kemenangan dengan skor 2-1.

Adapun pertandingan terakhir terjadi di babak 16 besar Piala Asia 2023, ketika berakhir imbang 1-1 di waktu normal, sebelum timnas Korea berhasil melaju ke perempat final lewat adu penalti.

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Perlu dicatat bahwa timnas Arab Saudi akan memainkan laga uji coba baru dalam pemusatan latihan mereka saat ini di ibu kota Qatar, Doha, setelah Korea Selatan, yaitu ketika menghadapi timnas Uzbekistan pada hari Selasa mendatang.